Alessandra Rojo de la Vega niega sanción de la Fepade por violencia política de género

Alessandra Rojo de la Vega negó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la haya sancionado por violencia política de género, como lo afirmó hace unos días Catalina Monreal, quien dio a conocer que ha tenido que acudir al psicólogo a tomar terapia por “depresión y miedo”.

La opositora señaló que su adversaria morenista circuló un documento ante los medios de comunicación y declaró que la hacía responsable de sus terapias psicológicas que le recomiendan desde la Fepade; no obstante, dijo que en el documento no aparece su nombre y que lo único que ordena es bajar links de redes sociales.

“Pero en el propio documento no aparece mi nombre y lo que ordena la Fiscalía es solo bajar unos links de mis redes sociales; no hay ninguna sanción por violencia política de género. La única sanción impugnada, fue la que hace el compadre criminal Armando Ambriz para podernos anular la elección y seguramente en los próximos días desde el Tribunal Regional le van a corregir la plana como todas las veces anteriores” — Alessandra Rojo de la Vega

En redes sociales, la abanderada del PAN, PRI y PRD resaltó que –oficialmente– el Instituto Nacional Electoral (INE), dio por cerrado el tema de los topes de campaña, “en nuestra campaña gastamos mucho menos y sacamos muchos más votos. Por esa vía tampoco pudieron impugnar la elección porque aquí saben respetar la ley”.

También compartió que un juez envió al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, medidas de protección para que no se le acerquen ni Ricardo ni Catalina Monreal, aunque el magistrado presidente en funciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México Armando Ambriz, pretenderá como siempre quedar bien con ellos y negar todo.

¿Nuevas elecciones?

Alessandra Rojo de la Vega añadió que la segunda mentira realizada por su contrincante es que habrá alcalde sustituto y habrá nuevas elecciones en la Cuauhtémoc, como lo dejó entrever Catalina Monreal, quien dijo que llegará hasta las últimas instancias para bajar la elección en dicha demarcación.

“Es una lástima que engañen de esta manera a su gente; déjenme decir esto que va a pasar; antes del 1 de octubre se resolverán a favor de la voluntad de la gente, vamos a ganar nuevamente. porque estamos del lado de la verdad y haremos juntas y juntos el mejor gobierno en la historia de nuestra alcaldía” — Alessandra Rojo de la Vega

Agregó que “la violencia política en razón de género no es una excusa para impugnar y mucho menos cuando lo has intentado todo para robarte lo que no pudiste ganar por la buena. Estas casi 20 mil personas se unen a las más de 25 colectivas que más han peleado en los últimos años por los derechos de las mujeres en nuestro país”.