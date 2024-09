¿Qué provoca los microsismos en la CDMX?: falla Contreras podría ser la causante

Durante la madrugada de este miércoles 18 de septiembre se registró un tercer microsismo al poniente de la Ciudad de México. El movimiento telúrico de magnitud 1.9 tuvo como epicentro 3 kilómetros al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón.

Datos del Sismológico Nacional destacan que el temblor sucedió a las 2:00 de la mañana con un minuto. No obstante, no se registran daños hasta el momento. A pesar de que se trató de un microsismo de baja magnitud, aplicaciones como SkyAlert notificaron el movimiento, pero no hicieron sonar la alerta sísmica, únicamente emitieron un sonido más discreto de lo habitual.

Actividad sísmica en Álvaro Obregón y su relación con la falla Contreras

En días pasados se reportaron microsismos en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón con magnitudes muy similares a las del movimiento telúrico de hoy. Sin embargo, no han sido los únicos registrados, desde 2023 se han percibido distintos temblores; de diciembre de 2023 hasta febrero de 2024 el Servicio Sismológico Nacional registró 23 microsismos con profundidades de 1 a 1.5 km y magnitudes de 1 a 3.2, todos ellos en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coyoacán.

A partir de estos acontecimientos, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnológica e Innovación de la Ciudad de México lanzó una convocatoria para el estudio de los microsismos, con el fin de entender el fenómeno que provocaba estos movimientos telúricos, de esta forma la Universidad Autónoma de México (UNAM) encontró que la actividad sísmica que se manifiesta al poniente de la CDMX podría relacionarse con la falla Contreras (localizada en la Sierra de las Cruces, entre el límite de la Cuenca de México y la de Toluca). Esta falla posee un movimiento oblicuo; es decir, que si existen dos bloques que forman una fractura, uno se está cayendo y se mueve lateralmente.

En este sentido, el doctor Vásquez Serrano destaca que intentan entender la actividad de la falla Contreras en el pasado, el movimiento que ha tenido, cuánto desplazamiento ha acomodado y qué rocas ha cortado, porque al parecer, la falla tiene continuación hacia el norte y cae en la zona de los microsismos. No obstante, puntualizó que los científicos continuarán con las investigaciones para determinar su extensión y profundidad.