Senadores de oposición critican a AMLO por culpar a EE.UU. de la violencia en Sinaloa

Senadores de oposición han calificado de ridícula la reciente declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Estados Unidos de ser corresponsable de la violencia en Sinaloa, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Sí, claro que sí. Por haber llevado a cabo ese operativo (donde se detuvo al Mayo Zambada)”, reclamó AMLO al contestar la pregunta de una reportera durante su conferencia matutina de este jueves 19 de septiembre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. (Presidencia)

Ante estas declaraciones, Ricardo Anaya, senador del PAN, criticó la postura del presidente, argumentando que el tema de seguridad debe ser abordado de manera hemisférica. Anaya destacó que la mayoría de las armas utilizadas en homicidios en México provienen de Estados Unidos, y que el consumo de drogas, que impulsa el narcotráfico, es mayor en ese país.

“La corresponsabilidad es evidente, pero lo que falta es una actitud de colaboración para resolver el problema en lugar de simplemente echar culpas y no actuar”, afirmó Anaya.

Ricardo Anaya, senador del PAN, critica la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO.

“Con lo que no estoy de acuerdo es que se usen estos argumentos para lavarse las manos, echarle la culpa al vecino y no dar resultados” — Ricardo Anaya

Fracaso la estrategia ‘abrazos no balazos’

Ricardo Anaya también recordó que la estrategia de militarización implementada desde el sexenio de Felipe Calderón ha demostrado ser fallida.

Por su parte, Claudia Anaya, senadora del PRI, también descalificó las declaraciones de López obrador, señalando que México debe avanzar hacia una cultura de paz y fortalecer los cuerpos policiales y la justicia.

La priista criticó la estrategia de “abrazos no balazos”, afirmando que su fracaso es evidente en las estadísticas de violencia y en los numerosos incidentes violentos que afectan a varios estados del país, no solo a Sinaloa, también Chiapas y Zacatecas.

“La verdad que me parece ridícula esa declaración que se hizo el día de hoy, ahora resulta que por aprender a quienes son parte de la delincuencia organizada, se va a responsabilizar de que crece la violencia, no, la violencia creció porque hubo una traición dentro de los cárteles, quiere decir que no le podemos apostar a la paz narca, no le podemos apostar a que ellos se arreglen, porque ellos en cualquier momento se van a traicionar, y eso va a generar estas explosiones de violencia”, aseveró la legisladora.

Claudia Anaya subrayó que la violencia en México se debe en gran parte a traiciones dentro de los cárteles y no a las acciones de las autoridades estadounidenses.