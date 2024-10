“No vamos a trabajar para un partido”, Mauricio Tabe seguirá tres años más en la alcaldía MH

Mauricio Tabe rindió protesta el día de hoy ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México como alcalde de Miguel Hidalgo, cargo que sostendrá por tres años más luego de que venciera en los comicios del pasado 2 de junio al morenista Miguel Torruco, quien buscaba llegar a la demarcación de la mano de la coalición Juntos Haremos Historia.

En el pleno del Congreso capitalino el panista afirmó que concluyó sus primeros tres años de Gobierno con buenos resultados en seguridad, empleo, apoyo a las jefas de familia, así como obras para mejorar los barrios y colonias populares.

Sostuvo que para ‘la segunda temporada’ viene lo mejor para Miguel Hidalgo, pues dijo que seguirá trabajando en favor de las y los miguelhidalguenses y buscará coordinarse con el gobierno de la Ciudad, que estará a cargo de Clara Brugada.

“Nosotros vamos a trabajar para la gente, no vamos a trabajar para un partido y vamos a trabajar por las causas que hemos sostenido que es mejorar nuestros barrios, que los programas sociales sigan para quienes más lo necesitan, primero para las mujeres y trabajemos por la ciudad. Yo le he dicho a la jefa de gobierno: yo pongo mi granito de arena para que la ciudad sea más segura, porque no solamente gozan de la seguridad quienes viven, sino quienes trabajan y quienes transitan en Miguel Hidalgo”.

— Mauricio Tabe