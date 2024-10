El oscuro motivo tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán

El 6 de octubre de 2024, fue encontrado sin vida Alejandro Arcos Catalán, alcalde del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quien apenas había cumplido una semana en el cargo; su muerte, marcada por la brutalidad de haber sido decapitado, ha conmocionado a México, desatando una oleada de indignación, temor y teorías sobre la razón de su asesinato.

¿Por qué decapitaron al alcalde de Chilpancingo?

En medio del caos que ha envuelto al estado, la sospecha sobre la participación del grupo criminal “Los Ardillos” ha ganado fuerza. Este grupo, conocido por su implacable violencia en Guerrero, podría estar detrás del asesinato del alcalde, un crimen que parece vincularse a la negativa del funcionario de ceder al control del crimen organizado durante su gobierno.

El cuerpo de Arcos Catalán fue localizado en el interior de una camioneta en la colonia Villa del Roble, al sur de Chilpancingo; vecinos de la zona hicieron el macabro hallazgo al ver la cabeza sobre el toldo del vehículo, encendiendo de nuevo las alarmas sobre la creciente violencia en el estado, donde la presencia de grupos criminales como “Los Ardillos” ha sido una constante amenaza.

La crueldad con la que se perpetró el asesinato del alcalde de Chilpancingo generó suspicacias inmediatas sobre las razones detrás de este crimen; el contexto político ha llevado a los mexicanos a enfocar sus teorías en el vínculo entre su muerte y las actividades del grupo criminal que ha sembrado el terror en la región.

Asesinan a su secretario general tres días antes: ¿Fue una advertencia?

El asesinato del secretario general del gobierno de Chilpancingo, Francisco Tapia, apenas tres días antes del hallazgo del cuerpo de Arcos Catalán, fortaleció estas especulaciones.

Tapia, quien llevaba pocos días en el cargo, fue asesinado de manera violenta el 3 de octubre, lo que provocó que Alejandro Arcos, en una entrevista concedida a Pascal Beltrán del Río el 4 de octubre en Imagen Radio, expresara que la muerte de su colega podía interpretarse como una posible advertencia para su administración.

“Podría a lo mejor decir irresponsablemente que sí, pero no he tenido alguna amenaza”, mencionó Arcos Catalán durante la entrevista, aunque no dejó de subrayar la necesidad de protección tanto para él como para los ciudadanos de Chilpancingo.

No pactar con criminales, el detonante de su asesinato

Asimismo, el periodista le preguntó directamente si había recibido alguna advertencia de parte de “Los Ardillos”, el grupo con el que su predecesora, Norma Otilia Martínez Hernández, se vio envuelta en una polémica tras haberse reunido con uno de sus líderes en 2023. Arcos Catalán negó haber recibido algún mensaje, llamada o amenaza directa del grupo criminal.

La relación entre la alcaldesa anterior y el grupo criminal quedó en evidencia cuando se difundió un video en redes sociales en el que se la vio en una reunión con Celso Ortega, uno de los principales líderes de “Los Ardillos”.

Este hecho alimentó las especulaciones sobre la influencia del crimen organizado en la administración municipal. Alejandro Arcos, sin embargo, había dejado claro en su discurso político que no pactaría con criminales, una postura firme que muchos ahora interpretan como el detonante de su asesinato.

La negativa de Arcos a permitir la injerencia de “Los Ardillos” o algún otro grupo delictivo en su gobierno podría haber sellado su destino en una entidad donde el poder del crimen organizado se mezcla con la política local. No obstante, estas teorías no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades, y la investigación de la Fiscalía del Estado sigue su curso.