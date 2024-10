Se le borra la sonrisa: condenan a feminicida de joven que defendió a su hermanan en Sonora

Hilario Beltrán fue condenado a 63 años de cárcel por el homicidio de Alma Lourdes, delito que se cometió dentro de una carnicería en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, ya que la joven le reclamó por acosar a su hermana, situación que molestó al hombre de la tercera edad que volvió al establecimiento para dispararle.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de demostrar la responsabilidad de Hilario en los delitos de feminicidio y acoso sexual, por lo que su condena total es de 69 años de prisión.

Aunque se solicitó la pena máxima por ambos delitos, es decir, 70 años por feminicidio y ocho años por acoso sexual, el juez determinó una sentencia adecuada conforme a los elementos presentados.

“Los trabajos de la Fiscalía comenzaron desde el 19 de agosto de 2023, cuando Hilario utilizó un arma de fuego para privar de la vida a Alma Lourdes en un establecimiento comercial en Ciudad Obregón. Ese mismo día, mediante un cateo, se ejecutó la orden de aprehensión en contra del señalado”.

La carnicería en donde empezaron los hechos se ubica en la calle California, esquina con la calle Cajeme, en la colonia Zona Norte de Ciudad Obregón. En el lugar ambos discutieron, momento que se difundió en redes sociales, en un momento del intercambio de palabras, Hilario agredió a Alma Lourdes, pues le reclamó las insinuaciones que le hizo a su hermana Ana Itzel, quien figuró como víctima de acoso sexual en la investigación.

Cerca de las 16:00 horas, Hilario regresó armado a la carnicería y le disparó a Alma Lourdes, quien perdió la vida en el lugar.

La audiencia de juicio oral comenzó el 23 de septiembre y continuó los días 24, 25, 26, 27 del mismo mes, así como los días 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de octubre de 2024. Durante el proceso, el Agente del Ministerio Público desahogó ante el juez más de 30 testimonios.

“El 14 de octubre se realizaron los alegatos finales; el 15, el juez dictó un fallo condenatorio, validando la teoría del caso presentada por la FGJES. La audiencia de individualización de sanciones quedó programada para el 21 de octubre”.

Finalmente, en la audiencia de sentencia, a Hilario Beltrán se le impusieron 69 años y 9 meses de prisión, que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social (CERESO), cuando termine de cumplir su sentencia, rondaría los 130 años de edad.

Hilario retó a policías para evitar detención

Previo a la detención del feminicida, varios policías acudieron al domicilio del hombre, el momento fue grabado y se observa a Hilario detrás de un portón, aunque los agentes le dicen que quieren platicar con él, pero no accede y los responsabiliza si algo le pasa a su salud.

“No tengo nada que platicar con ustedes porque no les debo nada, aquí estoy y los miro de frente ¿qué les falta? Se la van a pelar para que salga porque no tengo por qué, si me muero por culpa de ustedes tengo quién responda por mí. ¿A quién he matado para que ustedes estén aquí?”.