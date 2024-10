Medios critican colapso de Borussia Dortmund vs Real Madrid

Analistas pasan la factura al entrenador Nuri Sahin por la insólita remontada del Real Madrid en partido de Champions.La prensa deportiva alemana destaca este miércoles la remontada del Real Madrid ante el Borussia Dortmund (5-2) en la 3ª fecha de la Liga de Campeones y centra sus críticas en el técnico de los germanos, Nuri Sahin, por los cambios cuando su club mandaba por 0-2.

El diario más leído de Alemania, el tabloide 'Bild', titula su crónica con un contundente "El Borussia vive un verdadero horror", y dentro de la misma resalta que "el quid de la cuestión" fue la salida al campo del central Waldemar Anton por el extremo Jamie Gittens "con el objetivo de reforzar la defensa", pero que su plan fracasó "por completo".

En el análisis del partido, titulado con "Sahin juró perdición", apunta a que el novato en el banquillo "no es uno de los valientes (todavía)" y que "no hay otra manera de explicar por qué, después de una primera parte llena de glamour y gloria, el Borussia Dortmund finalmente se alegró de no haber sido desmantelado por el Real Madrid".

"La lección más importante para el joven entrenador de la derrota por 5-2 en el Bernabéu sólo puede ser la siguiente: quien teme la ruina sólo se la busca para sí mismo. El hecho es que si quieres convertirte en un maestro formador, debes pagar la matrícula. Sahin lo sintió dolorosamente en Madrid", plantea el 'Bild'.

"El Real Madrid arrasa al Borussia"

El magacín deportivo 'Kicker', que titula su crónica "El Real Madrid arrasa al Borussia tras perder 2-0", remarca que en la primera mitad "se notó que el destacado equipo ofensivo del Real Madrid apenas desarrolló ideas a pesar de la valiente presión", además de considerar, en crítica directa a los merengues, que "tampoco pudo poner su sello en el partido el centrocampista Modric".

"¿Ha vuelto a quedar claro que el Real Madrid no ha afrontado bien la pérdida del 'prejubilado' Kroos?", cuestiona el semanario, el cual, eso sí, contrapone que "cuando se reanudó el partido, inmediatamente quedó claro que el juego sería diferente".

Sustituciones y colapso

"Los españoles inmediatamente presionaron con fuerza, empujaron y rodearon a la defensa del Dortmund delante de su área. El resto se puede contar detalladamente, pero también rápidamente. En pocas palabras: aunque el entrenador Sahin envió a Anton para una línea defensiva de cinco y sacrificó al goleador Gittens, las cosas fueron así", sentencia 'Kicker'.

El diario generalista 'Die Welt' encabeza su crónica así: "El Borussia se desploma dramáticamente".

Según este periódico, aunque el combinado alemán "hace una primera parte fuerte y merece aventajar al Real Madrid por dos goles", tras el descanso, "los blancos remontaron con fuerza y ​​completaron una remontada gigantesca".

"Una noche mágica" de Vinicius

En un análisis pormenorizado del envite, titulado "Nuri Sahin y el horror de Madrid", ese diario sostiene que el preparador turco "cometió graves errores en los cambios tácticos", tras los cuales "el Borussia Dortmund perdió por un amplio margen a pesar de ir ganando 2-0", lo que "supone una gran carga para el joven entrenador" del subcampeón de Europa.

"Si el partido hubiera terminado en el entretiempo, los medios europeos podrían haber aclamado a Sahin como el autor intelectual del triunfo.

"El único tema tras el pitido final fue: ¿Por qué había cambiado el sistema, pasando de dos a tres defensores centrales? ¿Por qué había perdido el coraje?", se pregunta el diario, que remata al reconocer que el duelo fue "una de esas noches mágicas de la Champions League", aunque "para el equipo de Dortmund, sin embargo, debió ser un auténtico horror".

De la sorpresa al horror

El portal de información deportiva 'Sportschau', perteneciente a la televisión pública alemana, pone el acento en los "Cinco goles en 33 minutos", con los que "el Real Madrid supera al Borussia".

"Al principio parecía una sorpresa a favor del Dortmund en el campo del Real Madrid en la tercera jornada de la Liga de Campeones. Pero entonces los españoles aumentaron la presión y privaron irresistiblemente al BVB -siglas del club alemán- de sus esperanzas de ganar", amplía dicha web.

En el caso del Real Madrid, y al igual que 'Kicker', 'Sportschau' pone énfasis en que "a pesar de que Luka Modric se mostró comprometido y confiado", "la ausencia de Toni Kroos se notó en el Madrid".

"El Dortmund salió concentrado del vestuario, pero el Real volvió a ejercer una enorme presión y al cuarto de hora de la segunda parte tuvo su recompensa", señala 'Sportschau'.

La cadena de televisión NTV se centra en que el Borussia de Dortmund vivió "un descanso horroroso y se hunde ante el Real" y apunta que los jugadores del conjunto germano fueron "aplastados por la fuerza del Real".

"En Madrid, el Borussia de Dortmund se marcha al descanso con dos goles. Un poco más tarde, el entrenador Sahin pasó a asegurar los resultados y el equipo anotó cinco goles. No funcionó", concluye.

