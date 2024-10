“No hubo represión”, Clara Brugada desmiente a Norma Piña por conflicto en F1

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, desmintió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien afirmó que los trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1 sufrieron una ‘represión’ por parte de las autoridades capitalinas.

Luego de presentar el Sistema Público de Cuidados, la mandataria capitalina aseguró que los elementos de la policía capitalina no reprimieron las manifestaciones realizadas el domingo pasado en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, y afirmó que las acciones ejercidas fueron para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Indicó que cuando se trata de dos derechos que están prácticamente encontrados, la tarea de la autoridad es proteger y garantizar el ejercicio del derecho de ambos, “porque ambos tienen derecho, sin reprimir y sin usar la fuerza y eso es lo que se hizo; no nos podrán acusar de que hubo un solo golpe, un solo jaloneo, ni ningún problema de represión, simplemente es garantizar que ambos derechos puedan ejercerse y eso fue lo que hicimos”.

Clara Brugada también destacó que en la capital del país se han permitido, con total libertad, las expresiones públicas de cualquier índole, incluso en las que se ha usado la violencia como medio para alzar la voz.

“Hemos respetado y protegido el derecho a la libre manifestación; en todos los eventos que se han llevado a cabo en esta ciudad de los que se oponen a las reformas del Poder Judicial, se han podido manifestar con absoluta libertad, incluso –le decimos a la presidenta de la Suprema Corte– cuando los manifestantes han adoptado medidas violentas para hacerlo, como fue el caso de la toma del Senado, el bloqueo a San Lázaro, o el intento de acceder a Palacio Nacional, incluyendo esos momentos difíciles se les ha respetado”, recordó.

Finalmente, la jefa de Gobierno demandó la atención de la ministra en acciones que favorezcan la construcción de la democracia y legalidad en la ciudad y el país.

“Lo que realmente a mí me preocupa del tema de las manifestaciones o del tema tan importante que son las reformas al Poder Judicial, lo que realmente le pediría a la presidenta de la Suprema Corte es que la propia Suprema Corte no puede avanzar a un tema de autoritarismo, cuando hoy conocemos un proyecto de un ministro que trata de cancelar a la Constitución, que se está extralimitando y que está avanzando en una vía ilegal los que deberían de cuidar a la Constitución; esa es la preocupación y esperemos que no se avance hacia esa perspectiva”.

— Clara Brugada