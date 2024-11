¿Cómo va el avance de los trenes del Metro este miércoles 6 de noviembre?

Este miércoles 6 de noviembre se ha reportado que varias estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) de la Línea A con dirección a Pantitlán.

A su vez, los usuarios inconformes dentro de las estaciones del Metro han mencionado que líneas como la 3, 8 y B, tienen fallas en el avance de sus trenes e incluso, se están deteniendo los trenes entre estaciones.

Línea A del Metro se encuentra con marcha lenta

Los ciudadanos que se encuentran utilizando el Servicio de Transporte Colectivo han mencionado que la Línea A que van con dirección a Pantitlán, por segundo día consecutivo, está provocando retrasos debido a la marcha lenta de los trenes.

“Siempre el pretexto es que no permitimos el libre cierre de puertas , pero más de 10 min por estación en la línea A? No hay lluvia, no se aventó nadie, no mataron a nadie , ahora cuál es su pretexto?”, expresó una usuaria su molestia ante el mal funcionamiento de la Línea A.

Otro ciudadano agregó: “No sean pinches chismosos!!! Llevamos parados en los reyes L-A, más de 8 minutos. Y va para largo. Siempre a esta hora parece combi haciendo base en cada estación”, esto debido a que la cuenta de X del Metro menciona que el avance de los trenes en la Línea A es de solo 6 minutos.

Línea 3 de Indios Verdes-Universidad está saturada

El Metro de la Ciudad de México ha reportado que en la Línea 3 de Indios Verdes-Universidad, se encuentra saturada debido a la alta afluencia de personas que están ocupando el servicio.

Por consiguiente, las personas han reportado que el avance de los trenes en el Metro es lenta: “No chinguen, los trenes se paran 10 minutos en cada estación”, dijo un usuario, mientras que otro mencionó: “Hoy también tienen un desmadre en #L3 Indios Verdes, hay un tren de la vía de en medio lleva ya 10 min y no sale”.

¿Cómo va el avance de los trenes en las demás líneas del Metro?

Este miércoles 6 de noviembre del 2024 que las líneas 8 y B, también presentan una alta afluencia de usuarios, por lo que el servicio se ha visto afectado y los trenes marchan de manera lenta entre estación y estación.

Ante las quejas de los ciudadanos en el Metro de la CDMX, las autoridades actualizaron su registro y mencionan que en la Línea 3 el avance de los trenes es de 7 minutos, en la Línea A es el mismo tiempo, en la B es de 5 minutos, así como en la Línea 8.