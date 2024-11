Mhoni Vidente predice que el 20 de enero del 2025 Donald Trump podría ser asesinado

Mhoni Vidente ha vuelto a predecir el futuro del mundo con la llegada de Donald Trump, por segunda vez, a la presidencia de los Estados Unidos, de quien menciona: “Trae la carta del Diablo” la cual le indica que podría ser asesinado.

La vidente menciona que Donald Trump será hostigado por la gente de gran poder en Estados Unidos, y que el 20 de enero del 2025, el día que toma posesión en la presidencia, sería asesinado.

Mhoni Vidente menciona que Donald Trump va a tomar posesión en la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del 2025, que va a llegar con toda la fuerza del mundo para gobernar y llevar paz al planeta.

“Donald Trump nació en New York, es la ciudad ‘66′, por la coordinada, ahí son todos los atentados, todo mundo piensa que es el anticristo, pero no, la carta del Diablo me dice que hay alguien oscuro detrás de él que quiere asesinarlo”, aseguró Mhoni Vidente.

Mhoni asegura que la gente poderosa, los Illuminati, los de Hollywood, que no lo pudieron “tumbar antes”, quieren que el 20 de enero del 2025, sea asesinado y que no llegue al poder.

Mhoni Vidente menciona que Donald Trump buscará la paz en Rusia, Ucrania e Israel, además de que le extenderá la mano a México, pero que todo se vendría abajo si es que no cuidan del nuevo presidente de Estados Unidos hasta el 20 de noviembre del 2025.

“Lo quieren quitar del poder, ya tuvo un atentado, y el 20 de enero del 2025 podría sufrir otro, veo una bomba, la carta del Diablo me indica que hay alguien oscuro detrás de él”, predice Mhoni.

La vidente mencionó que habrá que cuidar a Donald Trump hasta el 20 de enero del 2025, pues después de esa fecha, ya nadie más lo podrá tocar, y cumplirá con su gestión en la silla presidencial de Estados Unidos.