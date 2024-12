Máximo Bravo, el menor que denunció a su madre de abuso sexual, acusa que aún quiere intimidarlo

Tras días de inactividad , el menor Máximo Bravo volvió a publicar un video en su cuenta de TikTok y ofreció actualizaciones sobre el caso que enfrenta contra su propia madre, Leticia Leal Moya.

Bravo informó que no ha obtenido contestación del rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, y “no sólo eso, sino que también mi mamá sigue siendo premiada a pesar de que haya abusado de mí. Y mi papá que me quiso defender y me quiso apoyar, pues lo corren del trabajo”.

En otra parte del video, el menor acusa que aún quieren intimidarlo para no seguir adelante con las acusaciones contra su madre. Aseguró que hay gente que quiere callarlo y que esas personas son enviadas por Leticia Leal.

“Ya ubiqué a esas personas y la mayoría son amigas y trabajadores de mi mamá. También, o sea, quiénes son esas personas para querer callarme (...) ustedes cómo aseguran que eso no pasó, ni que hubieran estado todos los días a todas horas”, cuestionó Máximo.

En ese sentido, dijo que el que su madre lo iba a dejar en paz es una “completa mentira”. “Es una mentira enorme y en un video futuro les voy a decir por qué voy a seguir informando de mi tema. Muchas gracias por el apoyo sigan compartiendo los videos, gracias”, concluyó el joven de 15 años.

¿De qué acusa Máximo Bravo a su madre?

Desde el mes de octubre, el menor de edad dijo que es un adolescente que fue abusado sexualmente por su propia madre, quien también lo golpeaba y que le dijo que su padre había muerto cuando él tenía apenas 5 años.

“Me decía cosas malas de mi papá. Me decía que era una mala persona; no se vale lo que está pasando, porque mi mamá está diciendo cosas en el Internet que no son reales, me dice que me quiere que me extraña”, dijo en su encuentro con medios de comunicación.

Posteriormente, Máximo Bravo reveló que su mamá se había postulado para ser rectora de la Universidad de Guadalajara, un puesto que consideró ella no merecía por todos los abusos de los que fue víctima, incluido el sexual.

Dentro de la página de Change.org Máximo hizo un recuento de lo que ha sucedido desde que decidió alzar la voz, que tomó la decisión de hablar porque ella empezó a hablar y con mentiras, “diciendo que yo no la quería ver por manipulación de mi padre y convocando a lincharlo públicamente, cuando en realidad yo no la quiero ver por todos los actos negativos y abusos que ha realizado en mi contra”.

En dicha campaña Bravo pedía que le cancelaran a su madre la candidatura a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, que le devuelvan el trabajo a su papá Nauhcatzin Bravo Aguilar en la misma institución educativa, y que Ricardo Villanueva, rector General de la Universidad de Guadalajara lo recibiera personalmente y que realizará un pronunciamiento en contra del abuso sexual infantil.

Finalmente la académica declinó su candidatura, Leticia Leal expresó que daba un paso al costado para favorecer las posibilidades de sus compañeras Karla Planter (quién ganó la elección) y Mara Robles; Máximo Bravo estuvo en la Universidad de Guadalajara y entregó las 3 mil 141 firmas y aún espera respuesta del rector Villanueva.