Denuncian a policía que grabó con Luna Bella en Metro por acosar a menor

José Luis “N”, quien es expolicía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se hizo famoso por haber grabado un video íntimo con la modelo Luna Bella en una estación del Metro. Ahora nuevamente se encuentra en un escándalo, ya que es acusado de presuntamente acosar sexualmente de una menor de edad, quien sería una persona con discapacidad.

La madre de la víctima, declaró en el programa Chisme TV, que José Luis, mejor conocido como ‘Señor Indomable’, se acercó a ellas, pero que se dirigió directamente con su hija para pedirle sus redes sociales y de esta manera es que mantuvieron contacto.

Quería lucrar con la menor

La mamá de la menor mostró pruebas de las charlas que tenían donde el señalado hablaba de temas sexuales con su hija. En algún momento de los mensajes le pidió que no fuera a la escuela para que tuvieran una cita, lo cual no sucedió porque la madre de la menor se dio cuenta de lo que sucedido y decidieron proceder legalmente.

De acuerdo con la declaración de la señora, su hija estaba amenazada por este hombre, quien le habría dicho que actuaría en contra de su familia si ella no accedía a tener un encuentro íntimo con este. La madre de la menor cree que quería ganar dinero a costa de su hija por medio de contenido para adultos.

Madre de la víctima narra el acoso del 'Señor Indomable' contra su hija (Foto: Captura de pantalla Chisme TV)

“Me acusaba, mamá, él me amenazaba, me decía que si yo decía algo, iba a hacer algo contra mi familia. Le ofrecía dinero para que tuviera interacción, creo que el señor tiene una página de OnlyFans y él quería, pues, una fantasía, grabar y hacer contenido”, explicó la madre que rompió en llanto al hablar de la impotencia que sintió al darse cuenta de todo esto.

Mensajes del 'Señor Indomable' a menor de edad (Foto: Captura de pantalla Chisme TV)

La mujer dijo que ya existe una denuncia penal en contra de Jorge Luis por acoso sexual y pornografía infantil, lo cual está en proceso. Mencionó que la niña recibe apoyo psicológico. Jorge Luis no se ha pronunciado al respecto.