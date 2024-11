Leticia Leal, acusada de abuso sexual por su hijo Máximo Bravo, declinó su candidatura a rectoría de la UdeG

Este viernes se llevó a cabo la votación para a elegir a quien estará al frente de la rectoría general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), proceso en el que participaba Leticia Leal, madre de Máximo Bravo y a quien el menor acusó de violencia física, psicológica y sexual.

No obstante, mediante un comunicado la académica declinó su candidatura; Leticia Leal expresó que daba un paso al costado para favorecer las posibilidades de sus compañeras Karla Planter y Mara Robles. En el mismo documento agradeció a quienes la apoyaron durante su camino.

“Quiero compartirles que he decidido declinar a mi aspiración para contender a la Rectoría General. Este camino ha sido enormemente gratificante. Escuchar y recoger las propuestas de las y los estudiantes, de las y los profesores, de las y los trabajadores universitarios”.

La también rectora del Centro Universitario de Tlajomulco (Cutlajomulco) de la UdeG dio a conocer su salida del proceso en medio de la polémica por las acusaciones que desde hace días su hijo Máximo Bravo publicó en redes sociales.

¿De qué la acusó Máximo Bravo?

En una conferencia de prensa, el menor de edad dijo que es un adolescente que fue abusado sexualmente por su propia madre, quien también lo golpeaba y que le dijo que su padre había muerto cuando él tenía apenas 5 años.

“Me decía cosas malas de mi papá. Me decía que era una mala persona; no se vale lo que está pasando, porque mi mamá está diciendo cosas en el Internet que no son reales, me dice que me quiere que me extraña”, dijo en su encuentro con medios de comunicación.

Posteriormente, Máximo Bravo reveló que su mamá se había postulado para ser rectora de la UdeG, un puesto que consideró ella no merecía por todos los abusos de los que fue víctima, incluido el sexual.

Dentro de la página de Change.org Máximo hizo un recuento de lo que ha sucedido desde que decidió alzar la voz, que tomó la decisión de hablar porque ella empezó a hablar y con mentiras, “diciendo que yo no la quería ver por manipulación de mi padre y convocando a lincharlo públicamente, cuando en realidad yo no la quiero ver por todos los actos negativos y abusos que ha realizado en mi contra”.

En dicha campaña Bravo pedía que le cancelaran a su madre la candidatura a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, que le devuelvan el trabajo a su papá Nauhcatzin Bravo Aguilar en la misma institución educativa, y que Ricardo Villanueva, rector General de la Universidad de Guadalajara lo recibiera personalmente y que realizará un pronunciamiento en contra del abuso sexual infantil.

Finalmente hoy, Máximo Bravo estuvo en la Universidad de Guadalajara y entregó las 3 mil 141 firmas, pero al menos su primer petición se cumplió de alguna manera, ya que Leticia Leal no siguió en el proceso.