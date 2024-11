Melanie revela que su agresor le ha solicitado piedad tras golpearla brutalmente

Melanie Barragán ha confesado que Christian ‘N’, quien la golpeó brutalmente el pasado 31 de octubre mientras se encontraban en una fiesta con temática de Halloween, le ha mandado mensajes para pedirle piedad.

Christian ‘N’ se ha convertido en una de las personas más buscadas de Tamaulipas debido a la golpiza que le propinó a la que era su pareja, presuntamente, porque Melanie le había reclamado porque tocó indebidamente a una de sus amigas.

La mujer agredida por Christian reveló que tras la golpiza, y mientras se encontraba en el hospital recibiendo diferentes cirugías para salvaguardar su salud tras el maltrato sufrido, él la buscó por medio de mensajes para suplicarle piedad.

“El es una persona muy celosa, muy posesivo, ya en alguna ocasión me había empujado, pero no hice caso de la agresión, esa noche Christian estaba alcoholizado, y sacó ese monstruo que lleva dentro”...

“Por mensajes me dijo que tuviera piedad de él, que iba a pasar muchos años en la cárcel, me dijo que me amaba, que lo perdonara. No le contesté pero pensé que él no tuvo piedad de mí, no paró de golpearme, si no fuera por mi amiga que me defendió, no estuviera aquí contando mi historia”: Melanie Barragán.

“Las autoridades no me han comunicado nada me ayuda más la gente”: Melanie Barragán

Melanie Barragán, estudiante de enfermería y víctima de Christian ‘N’, reveló que las autoridades no le han revelado más detalles sobre la denuncia que interpuso contra su agresor.

“Las autoridades no me han dado más detalles, pero la gente sí busca ayudarme, me mandan fotos en redes preguntándome si se parece a mi agresor, pero no lo hemos encontrado, la gente me está apoyando mucho”, reveló Melanie.

Melanie confiesa que le da miedo que Christian tome venganza

Christian ‘N’ se encuentra prófugo de la justicia, por lo que Melanie mencionó en una entrevista que le realizó Paola Rojas, que se siente intranquila debido a que tiene miedo que el caso quede impune.

“Estoy intranquila porque no lo han agarrado, me da miedo que este caso quede impune, y él en el futuro venga por mí, sabe donde vivo, donde estudio, me da miedo que me vaya a hacer algo, tiene mucho coraje”, aseguró Melanie.

La estudiante de enfermería también mencionó que, por el momento, las autoridades de Tamaulipas le han brindado seguridad día y noche, pero si no arrestan a Christian, “él puede venir por mí en el futuro”.

Para motivar a las sociedad para que denuncien el paradero de Christian, la Fiscalía de Tamaulipas emitió un comunicado en el que ofrece una recompensa de 200 mil pesos para la persona que ayude a dar con el paradero del agresor de Melanie.