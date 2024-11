Rentas de locales aumentan en CDMX y desplaza a vendedores de la Plaza de los Lentes

La renta de locales va en aumento en la Ciudad de México, muestra de ello es lo que pasa en la Plaza de los Lentes, ubicada en el Centro Histórico de la capital –saliendo del Metro Allende– en donde el cobro mensual incrementó en un 50%, lo que llevó a locatarios a pensar mudarse a otro establecimiento.

Un vendedor de la Plaza de Los Lentes compartió anónimamente a Publimetro que hace unos días los dueños del lugar se acercaron al local a informar que el precio de la renta incrementaría por más de 10 mil pesos, lo que el comerciante consideró un abuso debido a que es un gran monto en poco tiempo.

Y es que de acuerdo con la ley, no hay un tope para marcar un tope al porcentaje de la renta, por lo que el vendedor aseguró que ya piensa en mudarse a otro lugar para vender sus productos, preferente fuera del Centro Histórico de la capital, pues aseguró que en las calles aledañas al Zócalo las rentas se elevaron fuertemente.

“No me gustaría hablar del tema, pero realmente este aumento es un exceso, nos están cobrando 10 mil pesos más de renta, es un aumento de más del 50%, pero por el momento no podemos decir nada (públicamente) porque este lugar es el sustento de mi familia, y prefiero chambear, ganar dinero y moverme después”, comentó.

“Ya en unos meses pienso moverme, porque no voy a poder pagar lo que me piden, solo voy a ahorrar mucho para poder irme (…) aquí en el centro lo veo muy difícil (rentar), porque tengo conocidos que me comentan que la renta es muy elevada en calles cercanas a la Plaza de la Constitución, así que buscaré en otro lugar en la Cuauhtémoc”, agregó.

Este tipo de ‘desplazamiento’ se suma a lo que viven los comerciantes cercanos a Izazaga, quienes han denunciado que han sido alejados de sus locales por el comercio chino, que durante los últimos meses se han adueñado de bodegas en el Centro Histórico, gracias al ‘apoyo’ de la Unión Tepito, quienes se adueñan de predios para dárselos a los asiáticos.

Anteriormente, la expriista Silvia Sánchez Barrios afirmó que la invasión de predios por parte de la comunidad china en contubernio entre las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc, notarios y jueces sobre este tema.

A pesar de que la diputada ahora se unió a la filas de la 4T, hace unos meses dio a conocer que existen predios catalogados con daño estructural o expropiados, los cuales presuntamente se destinarán para vivienda social, aunque, dijo, desgraciadamente con argucias jurídicas el mismo Instituto de Vivienda favorece a particulares o a organizaciones afines a la 4T para que se queden con ellos.

Indicó que un caso concreto, fue el de la calle Belisario Domínguez 43, predio que a pesar de que tiene daño estructural –de acuerdo con un estudio de Protección Civil del Gobierno capitalino– fue invadido por el comercio chino.

“Ahora les rentan espacios, cuartos hechos con plástico y madera a migrantes venezolanos, haitianos, centroamericanos y las autoridades hacen oídos sordo a esta problemática, esta situación se replica con personas de origen chino quienes se han apropiado de departamentos o casas para convertirlas en bodegas o antros de mala reputación como el descubierto en días anteriores”. — Silvia Sánchez Barrios

Con este tipo de argucias, dijo, le han vendido predios catalogados con daño estructural a los chinos, claro que el INVI tiene conocimiento y en tres o cuatro meses ya se construyeron plazas chinas, obviamente también está metida la mano de la alcaldía quien da los permisos de licencia, y construcción.

Silvia Sánchez Barrios relató que esto no solo pasa en el Centro de la Ciudad de México, si no también en colonias como la Guerrero y Santa María. Además, dijo que a raíz de la pandemia, muchos locales han sido transformados en bodegas de estas mercancías.

“Negociantes chinos ofrecen a propietarios mejorar las rentas hasta 30% lo que genera el desplazamiento del comercio tradicional en calles como República de Chile, República de Nicaragua, República de Honduras y República de Brasil. Es injusto que el patrimonio histórico, calles y edificios históricos del primer cuadro se están convirtiendo en bodegas de mercancía de poca calidad”. — Silvia Sánchez Barrios

¿Qué pasa con la renta?

Cuando se trata del pago de la renta de un local, espacio comercial, terreno, estacionamiento, entre otros, no hay como tal un tope de porcentaje marcado por la ley para su aumento.

En el caso de la renta de un local comercial este incremento dependerá únicamente de lo pactado por ambas partes en el contrato de arrendamiento.

Para evitar que el arrendador aumente desmedidamente la renta, se debe ser cuidadoso y específico sobre cómo será estipulado en el contrato. Y es que en el arrendamiento comercial los aumentos en la renta suelen ser más continuos.

¿Cómo se soluciona?

Un contrato de arrendamiento es la forma ideal para rentar un local comercial, pues en él se estipulan todos los compromisos y obligaciones de ambas partes, evitando así malentendidos y problemáticas mayores.

Si bien existe un incremento en la renta de un local comercial está regulado por el común acuerdo del arrendatario y del arrendador en su contrato, además de la ley.