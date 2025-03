Unidad Médica Violeta prevendrá la violencia de género en MH con servicios de salud ¿Cómo solicitarla?

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe anunció el arranque de la Unidad Médica Violeta que recorrerá la alcaldía para brindar servicios gratuitos de salud y prevenir la violencia de género, principalmente afuera de las preparatorias, a fin de seguir fortaleciendo las acciones para poner primero a las mujeres.

A unos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el panista reiteró el compromiso de su gobierno por continuar con el eje prioritario de poner “Primero las Mujeres” y hacer el piso más parejo entre mujeres y hombres y acabar con la violencia de género.

Por ello, dijo para conmemorar esta lucha se realizarán 44 actividades culturales y deportivas esta semana, sumadas al arranque de la Unidad Médica Violeta, donde se brindará atención ginecológica y psicológica.

Mauricio Tabe agrego que la alcaldía MH tiene programado para el domingo 9 de marzo la 4a. Edición de la carrera atlética “Encarreradas” que partirá del Campo Marte, y donde participarán más 3 mil mujeres.

Resaltó los programas que se ha implementado desde el inicio de su administración para beneficiar las mujeres como ‘Pa las Jefas”, “Manos a la Olla”, los “Puntos Violeta”, “Reacción Violeta” con la ambulancia naranja, para hacer el piso más parejo y hacer que las mujeres sean más libres.

“Primero hay que reconocer la injusticia y la principal injusticia que existe, pues es la derivada del trabajo que todos los días realizan muchas mujeres que no tiene paga, no tiene reconocimiento, muchas veces no tiene vacaciones y no puede renunciar. Por eso digo que el trabajo de cuidado, el trabajo del hogar, el trabajo relacionado con el rol de muchas mujeres es el trabajo más injusto”.

— Mauricio Tabe