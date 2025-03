“Tuve drenajes en el corazón y pulmones”: Valentina Gilabert tras apuñalamiento

Este miércoles 19 de marzo del 2025 se revelaron más detalles del apuñalamiento que sufrió Valentina Gilabert, pues fue ella misma la que narró cómo Marianne Gonzaga provocó que los médicos le hicieran drenajes en el corazón y pulmones.

Valentina narra que el ataque de Gonzaga la mandó al hospital, en el que estuvo cinco días en coma, siete días en terapia intensiva, y otros siete en terapia intermedia, en esos días tuvo diferentes operaciones, las cuales implican que le drenaran el corazón.

Los drenajes en los pulmones y el corazón son procedimientos para eliminar líquidos o aire acumulados. En los pulmones, se utilizan en casos de neumonía o derrames pleurales, mientras que en el corazón se drena líquido alrededor del órgano para aliviar la presión.

Valentina Gilabert sintió cómo iba perdiendo la vida

Valentina Gilabert menciona que Gonzaga la atacó por la espalda cuando salió del baño, mismo en el que estuvo por alrededor de 10 minutos por indicaciones de su amiga, Aintzane Ichazo Nucamendi, quien finalmente fue arrestada por supuesta complicidad.

“Estuvimos platicando en el departamento; estábamos ella, José y otro chico. Ellos salieron a comprar cervezas, y en ese momento, ella me pidió que fuéramos al baño. Estuvimos allí un buen rato, pero después de unos 10 minutos, me comenzó a parecer extraño. Al salir, me encontré con Marianne, quien de repente me atacó”, afirmó Gilabert en una entrevista exclusiva para Nmás.

Valentina mencionó que en el ataque, no pudo defenderse por lo que el tiempo que pasó para recibir ayuda, pudo sentir como iba perdiendo la vida, aunque siempre estuvo consciente, todo era “como un sueño”.

“En la ambulancia le dije a los paramédicos con no sentía mi cuerpo, sentía que me estaba muriendo, no podía hablar, ni respirar, tenía tres fugas en mis vías respiratorias, en la tráquea y dos en los pulmones”, aseguró la influencer de 18 años.

Valentina Gilabert tiene secuelas tras apuñalamiento

Gilabert confesó que se siente mejor tras salir de la hospitalización, pero le quedaron secuelas tras el apuñalamiento, mismas que serán muy difíciles de borrar,

“Tengo un poco de miedo, nunca pensé que me iba a pasar eso, parece irreal. Tengo tres heridas en el pecho, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, una en la nariz, y otra en la pierna”, dijo Valentina, quien se encuentra estable, pero no al cien por ciento de su capacidad motriz.