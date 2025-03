Acusan de farsa la presentación de Cuauhtémoc Blanco: Hasta tiene su discurso armado

Después de que se anunciara la llegada voluntaria de Cuauhtémoc Blanco a la Fiscalía General del Estado de Morelos, se empezó a especular en redes sociales sobre el engaño detrás de su presentación debido al presunto discurso que expuso y que se filtró. Por ello, la planeación de sus palabras generó polémica en el nuevo capítulo de su proceso legal.

¿Cuauhtémoc Blanco se preparó el discurso?

La periodista Mónica Garza fue quien informó, en la mañana de este jueves 27 de marzo, sobre la presentación de manera voluntaria de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, en la Fiscalía. El exfutbolista reconoció, en sus declaraciones ante la prensa, que se presentó para comparecer.

“En este momento se presenta de manera voluntaria el Dip. Cuauhtemoc Blanco en la Fiscalía de Morelos. Lleva una abogada mujer, pero también lleva fuero...“, escribió Grza en su cuenta personal de X.

Sin embargo, en redes sociales se filtró el discurso que preparó en su llegada a la Fiscalía de Morelos. Esto causó señalizaciones y sospechas en la planeación de su aparición en la institución y frente a los medios.

“Hoy, vengo a ponerme a disposición de la Fiscalía General del Estado de Morelos porque es importante que la autoridad llegue hasta las últimas consecuencias de este asunto tan penoso (...) Siempre estaré disponible para coadyuvar a que este asunto se resuelva lo más pronto posible”, escribió.

Por otro lado, una vez terminada la participación de Blanco en la Fiscalía, el periodista Ciro Gómez Leyva informó que el exgobernador no pudo revisar su carpeta de investigación, lo que causó sospechas en su abogada.

“A su salida de la Fiscalía, Cuauhtémoc Blanco dijo que no se le ha notificado formalmente y no tuvo acceso a la carpeta de investigación. Aseguró que es una venganza del ex fiscal Carmona. Su abogada dijo que el que no den acceso a la carpeta es porque posiblemente quieren esconder algo”; informó el periodista.