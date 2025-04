“La Tuta” pide protección para evitar extradición a EE. UU.

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder del grupos criminales “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios”, tuvo un revés legal tras presentar un amparo para no ser extraditado a Estados Unidos; sin embargo, un juez negó esa protección jurídica al considerar que sus abogados no presentaron argumentos con fundamento suficiente.

Excélsior informó que el amparo se presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, los argumentos de la defensa fueron que al cumplir condenas de 30 y 28 años de cárcel por delincuencia organizada, contra la salud y secuestro, tiene derecho a impugnar todo intento de extradición.

“La Tuta” expuso que tras el anuncio realizado por autoridades federales sobre un listado de narcotraficantes mexicanos que serían extraditados a Estados Unidos, así como de otro grupo que son posibles candidatos para tener el mismo fin.

“El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez resolvió que la solicitud de ‘La Tuta’ carece de fundamentos suficientes para conceder la suspensión provisional, dado que no se ha demostrado una relación clara entre las declaraciones oficiales y una acción inmediata de extradición en su contra. Sin embargo, otorgó 24 horas para que el solicitante amplíe los hechos expuestos y precise en qué medida sus derechos estarían siendo vulnerados”.

Servando Gómez ‘La Tuta’

En su resolución, el juez añadió que la deportación y expulsión sólo aplican a extranjeros, mientras que la proscripción y el destierro no han sido penas impuestas en este caso.

El aparo de “La Tuta” no procedería si no aporta pruebas adicionales, su solicitud no frena el proceso de la Fiscalía General de la República (FGR) para extraditar a diversos capos a Estados Unidos, como ocurrió en febrero con Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40″, su hermano Omar Treviño Morales, “Z-42”, entre otros.

¿Cuándo fue detenido “La Tuta” en Michoacán?

La aprehensión de Gómez Martínez ocurrió la madrugada del 26 de febrero de 2015 en Morelia, Michoacán, en un operativo en el que no se realizó ni un solo disparo.

Tras su detención, las autoridades informaron que a finales de 2014 se identificó a una persona que trabajaba como mensajero del narcotraficante, por lo que comenzaron a seguirlo e identificaron 10 inmuebles en los que se puso vigilancia permanente, entre ellos la casa marcada con el número 49 de la calle Fidencio Juárez.

La captura ocurrió cuando “La Tuta” salió de la vivienda en compañía de su equipo de seguridad, conformado por ocho personas, se decomisaron vehículos, un lanzagranadas, tres granadas de fragmentación, cuatro armas largas, una ametralladora Uzi y siete armas cortas.