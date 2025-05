CDMX va contra Be Grand por río de heces fecales en Insurgentes Sur

La Comisión de Impacto Único del Gobierno de la CDMX irá contra el proyecto Downtown Insurgentes 700 debido a que no han cumplido las medidas impuestas para mitigar los impactos ambientales por el río de heces fecales.

La Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México (órgano colegiado integrado por Segiagua, Semovi, SGIRyPC y Sedema) irá contra el proyecto Downtown Insurgentes 700, desarrollado por la empresa Be Grand, debido a que no han cumplido las medidas impuestas para mitigar los impactos ambientales por el río de heces fecales.

Y es que durante los últimos meses el desarrollo de la empresa Be Grand no atendió las observaciones iniciales hechas por autoridades hidráulicas y detuvo el proceso de regularización de la conexión al no entregar los documentos solicitados por el área de conexiones de Segiagua, quien inició una carpeta de investigación por la fuga de heces fecales en Insurgentes Sur.

Luego de que dicha situación fue expuesta por Publimetro, los pasados 12 y 28 de marzo, la Segiagua realizó visitas de inspección por la fuga de aguas residuales. En dichas visitas se observó que no se cuenta con un sistema alternativo de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial funcional y normativamente adecuados para el funcionamiento del edificio.

En el complejo de Be Grand, el sistema de reúso de agua residual tratada funciona parcialmente sin contar con las autorizaciones mínimas necesarias. Por ello, la Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México revisó el cumplimiento de las obligaciones legales en nueve proyectos de Be Grand en la Ciudad de México para mitigar el impacto urbano y ambiental, observando lo siguiente:

- No existen avances en el cumplimiento de las medidas impuestas para mitigar los impactos urbanos y ambientales en las zonas en donde se desarrollaron los proyectos.

- Se identificó que, en la mayoría de los casos, las viviendas de los proyectos se encuentran ocupados, aún sin contar con los permisos correspondientes que deben de otorgar las autoridades competentes una vez que se considera que han realizado las obras que se requirieron para mitigar el impacto de sus desarrollos.

- Se ha identificado una práctica recurrente en la promoción de juicios por parte de la empresa Be Grand para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.

El incumplimiento por parte de Be Grand en la implementación de las medidas de integración y mitigación urbana en sus desarrollos implica posibles daños al medio ambiente, riesgos sanitarios, impactos sociales y comunitarios, afectaciones al suministro de servicios básicos y problemas de vialidad, entre otros.

De acuerdo con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, lo que implica evitar que sus actividades generen o contribuyan a generar impactos negativos sobre estos derechos, así como asumir la responsabilidad de abordarlos cuando ocurran.

“Hacemos un llamado a las empresas desarrolladoras que tienen proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México a cumplir con cada una de sus obligaciones establecidas en materia ambiental-urbana y a trabajar en la construcción de una ciudad de derechos para todos donde prevalezca la sustentabilidad, la equidad social, el respeto al espacio público”.

La Comisión de Impacto Único afirmó que continuará el seguimiento puntual del caso que nos ocupa para garantizar el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por este y otros proyectos con obligaciones pendientes en materia de obras de mitigación.