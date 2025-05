Alessandra de la Vega culpa al “gobierno central” por represión en el Multiforo Alicia

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, negó cualquier participación en la intervención militar que provocó la cancelación del concierto de Fermín Muguruza en el Multiforo Alicia, el 31 de mayo.

Además de deslindarse, la alcaldesa realizó un segundo comunicado, a través de un video en su cuenta personal de X, donde reiteró que no censuró dicho evento musical.

Alessandra Rojo de la Vega en contra de represión militar

“Desde siempre he defendido la cultura, la libertad de expresión y todas las formas de pensamiento (...) No voy a permitir que ahora pretendan embarrarme en una decisión autoritaria que no salió de esta alcaldía. Rechazo categóricamente que se haya utilizado la fuerza”, manifestó en su video en X.

La alcaldesa de Cuauhtémoc reitero que ella no censuró el concierto dentro del recito cultural y tampoco ordenó la llegada de la fuerza militar. Incluso apuntó al gobierno central como el presunto responsable de censurar el evento cultural en el Multiforo Alicia.

“Fue el gobierno central quien ordenó este operativo. No fuimos parte en la alcaldía Cuauhtémoc, no fuimos consultados (...) Yo no censuro, yo promuevo“, afirmó nuevamente.

A través de redes sociales, afirmó que la alcaldía carece de facultades sobre el Ejército, Guardia Nacional y policía capitalina, y aseguró no haber sido informada sobre el operativo. Ignacio Pineda, miembro del Multiforo Alicia, relató que personal de la alcaldía se presentó antes del evento y luego un convoy de seguridad forzó el desalojo.

“Fermin Muguruza lamento la cancelación de tu concierto. La Alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército (...) Sobre la cancelación del concierto de Fermín Muguruza, que fue suspendido con la presencia del ejército. La alcaldía no tiene ninguna facultad, ni mando sobre los cuerpos de seguridad del Estado" comunicó a través de dos publicaciones en X.