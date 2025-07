“Les guste o no les guste, maestra Irma murió por infarto”, reitera Rocío Nahle

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se enfrentó con la prensa ante los cuestionamientos por la muerte de la profesora jubilada Irma Hernández, quien fue secuestrada por un grupo criminal y obligada a grabar un video para pedirle a sus compañeros taxistas que pagaran el derecho de piso que se les exige.

La mandataria afirmó “que es de miserables” lucrar con el dolor de una familia, así como cuestionar los resultados de la necropsia en donde se determinó que la mujer murió por un infarto producto de la violencia que padeció.

“Es de miserables a una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo, aquí está el doctor que hizo le necropsia;la maestra fue violentada, eso lo dije; después de ser violentada lamentablemente padeció un infarto. Esa fue la realidad les guste o no les guste”, dijo la gobernadora de Veracruz.

Añadió que es responsable de lo que ocurre en le entidad y dará la cara de las cosas buenas y malas que ocurran, además de que no censurará a la prensa.

“Se hace el escándalo, me asumo cono lo que soy: la gobernadora, la responsable del estado y siempre voy a dar la cara, en los hechos buenos, en los malos; todos los días trabajamos y voy a salir. Doy una rueda de prensa a la semana y cuando hay casos vienen los secretarios y explican; esa es mi manera, a la prensa les he dicho que son libres, no les voy a decir cómo hagan su trabajo”.

¿Quién secuestró a la maestra Irma?

Las primeras investigaciones imputaron este crimen a la organización conocida como Cártel Mafia Veracruzana o Grupo Sombra, cuya operación se concentra en el norte de la entidad, una de sus víctimas más recientes fue la profesora jubilada, quien comenzó a trabajar como taxista para complementar sus ingresos.

En un operativo entre fuerzas estatales y federales en el municipio de Cerro Azul, fueron detenidos Víctor Manuel “N”, alias “Cholo” o “Moyo”; José Eduardo “N”, alias “Gastón” o “Águila”; y Jeana Paola “N”, investigadas por su probable participación en el secuestro y homicidio de la maestra.

A los detenidos, además del decomiso de armas, drogas, vehículos y cartuchos, se les encontró una libreta con registros de personas y comercios a los que extorsionan en Tuxpan, Pánuco, Álamo Temapache y Tihuatlán.