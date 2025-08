Picaduras de abeja causan más muertes en México que mordeduras de serpiente y alacranes

En México mueren entre 80 y 90 personas al año por picaduras de abeja, una cifra superior a las registradas por mordeduras de serpiente o picaduras de alacrán, informó Edgar Enrique Neri Castro, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

De acuerdo con el especialista, los fallecimientos por abejas suelen ocurrir en dos escenarios: cuando una persona alérgica sufre un shock anafiláctico, o cuando se presentan ataques masivos por parte de estos insectos —con más de 70 o incluso 100 picaduras— lo que genera una gran carga de veneno en el cuerpo.

Neri Castro forma parte del equipo del investigador Alejandro Alagón, responsable del proyecto “Venenos y antivenenos 30-30-45”, orientado al estudio de toxinas animales y su tratamiento.

Adriana Veliz y miembros de su grupo Abeja Negra SOS, vestidos con trajes especiales para protegerse de picaduras, rescatan una colmena que las abejas formaron dentro de la base de un poste de luz en la Ciudad de México, el jueves 8 de junio de 2023. (AP AP (Eduardo Verdugo/AP)

Mordeduras de serpientes

En el caso de las mordeduras de serpiente, se registran alrededor de 4 mil envenenamientos y un promedio de 34 muertes anuales. No obstante, las cifras podrían ser mayores, ya que en comunidades alejadas muchas personas no acuden al hospital, recurren a remedios caseros o no tienen acceso a servicios médicos.

“Los accidentes suelen ocurrir en zonas rurales cuando las personas trabajan en el campo y, al mover piedras o vegetación, la serpiente se siente amenazada y muerde en defensa propia”, explicó el investigador.

Pese a que México alberga 74 especies de serpientes venenosas, solo el 20% representa un riesgo significativo para la salud humana. Actualmente, el país cuenta con antivenenos certificados como Antivipmyn y el recién aprobado Inoserp, ambos eficaces contra la mayoría de estas especies, según pruebas clínicas.

serpientes (Foto: UNAM)

El alacrán te va a picar

En cuanto a las picaduras de alacrán, México ocupa el primer lugar mundial, con un estimado de 300 mil casos cada año. Las especies más peligrosas se concentran en el norte y centro del país. Aunque no todas representan riesgo mortal, sí pueden provocar complicaciones si no se administran los antídotos a tiempo.

Cuidado con el pique de araña

Sobre las arañas venenosas, se reportan entre 2 mil y 4 mil casos anuales. Las especies de mayor preocupación médica son la viuda negra y la araña violinista. Sus mordeduras suelen ser inicialmente indoloras, pero los síntomas —como dolor, ardor o formación de ampollas— pueden surgir horas después.

araña violinista (Foto: UNAM)

“Ante cualquier sospecha de mordedura, es fundamental acudir al hospital para una evaluación médica. En los casos de araña violinista, debe administrarse el antiveneno específico”, subrayó Neri Castro.

El especialista destacó que México es uno de los principales productores de antivenenos a nivel mundial y que, gracias al trabajo de instituciones como la UNAM, el conocimiento sobre las toxinas animales ha avanzado considerablemente en la última década, mejorando así el diagnóstico y tratamiento de estos accidentes.