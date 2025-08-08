Así es el ‘cuartito’ donde hallaron a Fernandito: niño asesinado por una deuda de mil pesos

La vivienda donde fue hallado sin vida el pequeño Fernandito, de apenas cinco años, revela las condiciones de abandono y violencia en las que vivió sus últimos días.

El ‘cuartito’ en el que lo retuvieron durante una semana antes de matarlo está ubicado en una vecindad de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz, Estado de México.

Una vivienda en ruinas: fachada rústica y señales de descuido extremo

En los videos que circulan en redes sociales se puede observar la fachada del inmueble: una construcción de dos pisos con un portón de color negro, ventanas pequeñas y cuadradas, y visibles signos de deterioro.

A las afueras del domicilio —ubicado sobre la calle Carmen Serdán— hay basura acumulada: llantas, cartones, cascajo e incluso muebles abandonados.

Es en ese entorno precario donde Fernandito permaneció amarrado, golpeado y maltratado por al menos siete días, luego de que su madre lo entregara como “garantía” de una deuda de mil pesos.

El niño fue encontrado dentro de bolsas de plástico, sin vida, el pasado 4 de agosto, tras múltiples denuncias vecinales que fueron ignoradas por el DIF municipal.

Así fueron presentados los presuntos asesinos de Fernandito

Este jueves 7 de agosto de 2025, un video difundido en redes mostró el momento en que los tres presuntos responsables del crimen fueron trasladados al Penal de Neza Bordo, bajo custodia de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las imágenes muestran a los detenidos esposados y escoltados:

Lilia “N” , una mujer joven de complexión grande, rostro moreno, con coleta y la frente descubierta.

, una mujer joven de complexión grande, rostro moreno, con coleta y la frente descubierta. Carlos “N” , un hombre con una cortada notable en el rostro, cabello largo y rizado, tez morena, con bigote y barba de candado.

, un hombre con una cortada notable en el rostro, cabello largo y rizado, tez morena, con bigote y barba de candado. Ana Lilia “N”, una mujer mayor, también de tez morena, con frente amplia y expresión seria.

Los tres fueron arrestados en flagrancia y enfrentan cargos por el secuestro y asesinato del menor. El caso ha desatado indignación social, no sólo por la brutalidad del crimen, sino por la negligencia institucional que permitió que Fernandito muriera, a pesar de las múltiples alertas vecinales.