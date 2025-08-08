“Lo trataban como un perro”: así maltrataron a Fernandito por una deuda de mil pesos

El menor de cinco años fue hallado sin vida en una vecindad de Los Reyes La Paz, tras días de maltrato y negligencia institucional.

En Los Reyes La Paz, Estado de México, fue encontrado sin vida un niño de cinco años, identificado como Fernandito, dentro de bolsas de plástico en una vecindad de la colonia Ejidal El Pino. Según reportes, el menor fue secuestrado como pago por una deuda de mil pesos.

Desde el 28 de julio, Fernandito vivió en condiciones precarias y sufrió agresiones físicas. Vecinos señalaron que solicitaron ayuda al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero no recibieron respuesta.

Maltrato infantil por deuda de mil pesos

Los vecinos aseguraron que el menor sufrió maltratos desde que llegó al domicilio de los secuestradores. “Aquí lo maltrataban mucho las personas que lo tenían. Le pegaban, lo trataban como un perro, porque lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso y lo obligaban a comerla así”, expresó Karen Reséndiz, una de las vecinas.

De la misma manera, narró el proceso en el que apoyaron a la madre del menor para realizar las denuncias, y la llegada tardía de las autoridades. “Ya habían metido un escrito diciendo que tenían aquí a un niño que era suyo, que se lo habían arrebatado a su mamá. No se hizo nada… del DIF no les hicieron caso", añadió la vecina.

Fue hasta el 4 de agosto, tras la insistencia de la comunidad y la intervención de la Fiscalía estatal, que elementos policiacos ingresaron al inmueble ubicado en la calle Carmen Serdán y hallaron el cuerpo del menor, quien ya llevaba varios días sin vida.

La noticia generó indignación entre vecinos e internautas, quienes cuestionaron la actuación del DIF, acusándolo de negligencia ante las denuncias previas.

En respuesta, el Gobierno Municipal de La Paz emitió un comunicado lamentando el fallecimiento y aseguró que el DIF brindaría atención y seguimiento jurídico a la familia, aunque no intervino antes del deceso. Hasta ahora, la institución ha evitado emitir declaraciones públicas sobre el caso.