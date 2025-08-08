¿Por qué el DIF ignoró a Fernandito, menor que murió por deuda de mil pesos?

Vecinos habían denunciado maltrato ante el DIF, pero no hubo respuesta; el menor fue hallado sin vida en bolsas de plástico.

En el municipio de Los Reyes La Paz, del Estado de México, fue hallado un menor de edad, de solo cinco años e identificado como Fernandito, dentro de unas bolsas de plástico después de haber sido entregado por una presunta deuda de mil pesos.

La noticia provocó indignación entre los internautas y vecinos, cuestionando por qué el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no realizó las diligencias correspondientes, a pesar de las denuncias previas.

DIF no responde ante el caso de Fernandito

De acuerdo con los reportes, los prestamistas secuestraron al menor tras no recibir el pago por parte de los padres. Desde el pasado 28 de julio Fernandito vivió en condiciones precarias y con agresiones físicas. Los vecinos indicaron que solicitaron ayuda del DIF, pero no obtuvieron respuesta.

Finalmente, después de acudir con la Fiscalía estatal, elementos policiacos intervinieron en el lugar, donde encontraron el cuerpo de Fernandito sin vida, dentro de unas bolsas de plástico, en una vecindad ubicada en la colonia Ejidal El Pino.

A pesar de que las autoridades detuvieron a tres personas implicadas en el secuestro y maltrato infantil, un grupo de vecinos protestaron fuera de las instalaciones de la Fiscalía del Edomex por las negligencias en el proceso. Las autoridades contestaron por medio de un comunicado en redes sociales.

“El Gobierno Municipal de La Paz, Estado de México, lamenta el sensible deceso del menor (...) Este H. Ayuntamiento estará muy al pendiente, dándole seguimiento de acuerdo a nuestra competencia, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”, informaron.

Según el comunicado oficial, el DIF brindará atención a la familia y seguimiento jurídico, a pesar de no haber intervenido días antes del fallecimiento. Hasta el momento la institución de Los Reyes La Paz ha declinado en dar declaraciones relacionadas con el caso.