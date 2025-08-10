Trump amenaza con expulsar a todos los homeless de Washington D.C.

Donald Trump, presidente de la Estados Unidos, anunció este domingo su intención de expulsar “inmediatamente” a toda la población sin hogar de la capital, Washington D.C., como parte de un plan para reducir la criminalidad y “recuperar” la ciudad.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump declaró que las personas sin hogar serán trasladadas “a lugares donde ir, pero estarán lejos de la capital”. Además, advirtió a los delincuentes que “van a acabar en la cárcel, donde lo merecen”.

El mandatario adelantó que presentará este lunes una rueda de prensa en la que detallará el plan, que podría incluir la declaración de control federal sobre Washington D.C., algo que no depende exclusivamente de su autoridad, ya que para ello se requiere una ley aprobada por el Congreso.

Donald Trump Foto: Donald Trump (X - descargada 8 de agosto 2025)

Mayor seguridad en la capital

Trump justificó la medida como una acción urgente para hacer “la capital más hermosa y segura que nunca”, comparando la rapidez de esta acción con la política fronteriza.

El anuncio surge luego de que un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental resultara herido durante un presunto intento de robo de su automóvil, lo que llevó al presidente a reiterar su intención de asumir mayor control sobre la seguridad en la ciudad, incluyendo opciones como el despliegue de la Guardia Nacional.

población callejera EE.UU. Trump amenaza con expulsar a todos los vagabundos (Foto: Agencias)

Aunque la Ley de Autonomía de 1973 otorga a los residentes de Washington D.C. la facultad de elegir autoridades locales y aprobar sus propias leyes, esta legislación permite que el presidente asuma competencias de seguridad en casos de emergencia, medida que podría ser impugnada judicialmente.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado con imponer control federal en la ciudad, que actualmente tiene más de 5,600 personas en situación de calle, según datos del Departamento de Vivienda de 2024, y enfrenta altos índices de criminalidad.