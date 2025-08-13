Alerta máxima: ¿Cuáles son las alcaldías en CDMX con Alerta Amarilla por lluvias este martes 12?

Las lluvias continuarán durante la tarde y noche, por lo que se recomienda limitar actividades al aire libre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó, a través de sus cuentas oficiales de X, que las 16 alcaldías de la CDMX se encuentran en Alerta Amarilla debido al pronóstico climático y la probabilidad de lluvias.

Se pronostican lluvias fuertes con vientos intensos principalmente durante la tarde y noche, con temperaturas máximas cercanas a los 25 grados centígrados y mínimas de 14 grados. Por lo que las autoridades capitalinas recomiendan tomar medidas de precaución al manejar y utilizar transporte en caso de inundaciones.

Toda la CDMX en Alerta Amarilla

Según el último aviso emitidos por las autoridades capitalinas, toda la Ciudad de México se encuentra en Alerta Amarilla, activada durante la tarde de este martes 12 de agosto. A continuación, las alcaldías que se presentan en el comunicado en redes sociales.

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa La Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Se prevén precipitaciones acumuladas entre 15 y 29 milímetros, con posibilidad de caída de granizo, encharcamientos, corrientes de agua, así como la caída de ramas, árboles y lonas. La alerta estará vigente desde las 14:00 hasta las 23:00 horas.

Las autoridades recomiendan a la población retirar basura de coladeras para evitar inundaciones, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua, y usar paraguas o impermeable en caso de salir.

El reporte meteorológico indica que para las próximas horas se espera un ambiente caluroso a cálido, cielo nublado, lluvias fuertes que podrían alcanzar hasta 49 milímetros, así como vientos con rachas entre 30 y 50 kilómetros por hora.

La Secretaría exhorta a mantenerse informados y tomar precauciones ante la posible caída de granizo y las condiciones de lluvia que podrían afectar la movilidad y seguridad en la ciudad.