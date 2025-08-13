Estación Pantitlán del Metro CDMX totalmente inundada: ¿hay servicio?

La intensa lluvia registrada en la Ciudad de México provocó severas afectaciones en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, siendo la estación Pantitlán una de las más perjudicadas.

En redes sociales circulan imágenes y videos que muestran pasillos completamente inundados dentro de esta terminal, por donde miles de usuarios deben transitar diariamente.

Ante la acumulación de agua, algunos pasajeros han optado por “saltar” o “colgarse” de las rejas para no mojarse, mientras que otros se han subido a vallas plásticas de seguridad, arriesgándose a resbalones y accidentes.

En la zona correspondiente a la Línea A, se observan torniquetes bloqueados por el agua, así como diversos artículos y equipo del Metro flotando o tirados en el piso.

Estado del servicio en el Metro CDMX

Pese a la situación en Pantitlán, el Metro informó que la estación permanece abierta y con servicio en las líneas que convergen en ella. Sin embargo, la afluencia es alta y los tiempos de espera han aumentado.

Línea 1 : Alta demanda en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías y Pino Suárez. Tiempo de espera: 7 minutos.

: Alta demanda en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías y Pino Suárez. Tiempo de espera: 7 minutos. Línea 5 : Alta demanda en Pantitlán y problemas en la salida de trenes. Estación Hangares se encuentra abierta . Tiempo de espera: 8 minutos.

: Alta demanda en Pantitlán y problemas en la salida de trenes. . Tiempo de espera: 8 minutos. Línea 9 : Saturación en Pantitlán, Puebla y Chabacano. Tiempo de espera: 7 minutos.

: Saturación en Pantitlán, Puebla y Chabacano. Tiempo de espera: 7 minutos. Línea A: Servicio lento, con saturación en La Paz, Acatitla, Pantitlán y Tepalcates. Tiempo de espera: 8 minutos.

El STC reiteró que la estación Hangares de la Línea 5 está abierta luego de trabajos en la zona por inundaciones en el interior.