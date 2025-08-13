Santa Úrsula hará remodelación intensiva para el Mundial 2026, pero vecinos temen retraso

La colonia Santa Úrsula recibirá un mejoramiento urbano de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluyen obras hidráulicas, nueva iluminación, la implementación de una línea de Trolebús, ciclovías, así como la rehabilitación de espacios públicos y paso peatonales que conectarán Acoxpa y Huipulco con el Estadio Azteca, sin embargo, vecinos temen que haya un gran retraso en las obras debido a que hasta el momento no les han informado nada.

Israel Chávez, vecino de la calle San Ricardo, mencionó a Publimetro que hasta el momento no han visto el inicio de alguna obra en Santa Úrsula, lo cual genera preocupación en los vecinos, ya que temen que los trabajos se realicen a marchas forzadas, lo que potenciaría un caos vial –principalmente– en las calles cercanas al Estadio Azteca (ubicado en la alcaldía Coyoacán), que recibirá a miles de visitantes durante la justa mundialista.

“Se ve realmente complicado. Actualmente no se ve mucho movimiento, más que la remodelación como tal del Estadio Azteca; sin embargo en las calles aledañas no he visto nada de trabajo, entonces pensamos que puedan ser (trabajos) muy forzados. Pero sí es importante recalcar el conflicto que va a generar (obras), porque van a estar cerrando a las prisas por los trabajos apresurados que puedan tener”. — Israel Chávez, vecino de Santa Úrsula

El vecino manifestó que Santa Úrsula no se encuentra preparada para recibir a los turistas que arriben por la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que “las calles de la colonia, actualmente, realmente está en mal estado por tema de las lluvias, han sido muy fuertes y han generado muchas inundaciones, esto genera todavía más vacío en la colonia (...) realmente no, no está preparada la infraestructura para para recibir el mundial. Esto va a ser un caos, va a ser un caos en general”.

Al respecto, el diputado del PAN por Coyoacán, Ricardo Rubio, hizo un exhortó para que el Gobierno capitalino informe a los vecinos sobre las fechas en los que se podría afectar a los vecinos de Santa Úrsula por: construcciones, demoliciones, cortes a la circulación, permisos especiales y de cualquier inicio de obra de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, para que los colonos realicen sus propias previsiones y no sean afectados por un “acto autoritario”.

El legislador prevé que los trabajos del Gobierno CDMX inicien a finales de septiembre –cuando las lluvias no afecten tanto a la capital–, pero reiteró que las autoridades deben informar sobre los tiempos y obras a realizar, ya que “al no avisarles se van a prender más las alarmas, solicitaría a las autoridades a que no fueran a atreverse a un arranque de obras sorpresivo, porque lo único que va a pasar es que lo sorprendidos van a ser ellos, los vecinos sí van a cerrar y tomar las calles”.

“¿Qué es lo que vemos? es que no han avanzado nada, ve nada más a qué fechas estamos y yo no he visto una sola obra de nada, por eso la alarma de los vecinos, pero no hay comunicación, entonces qué es lo que hay ahorita con los vecinos, pues hay una gran preocupación, no pueden creer que la autoridad no vaya hacer nada, ve cuánto falta para el mundial y no hay una información, tampoco hay una obra importante que se haya hecho”. — Ricardo Rubio, diputado PAN

“¿Qué significa esto? que la autoridad va demasiado lento, y que de repente van a ‘aventar el camión’ a los vecinos; o que de plano no van a hacer nada (trabajos), que también deberían informar. Hay varias obras que están proyectadas y no habido diálogo suficiente con los vecinos. Esto no puede ser pretexto para que la autoridad ‘aviente el camión’ y de manera autoritaria lleve a cabo distintas obras”, concluyó a Publimetro .

¿Cómo se intervendrá Santa Úrsula de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026?