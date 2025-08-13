Temblor en CDMX: Alerta SSN por sismo en la alcaldía Álvaro Obregón hoy

La mañana del martes 12 de agosto se registró un sismo en la Ciudad de México (CDMX), con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo en Álvaro Obregón ocurrió exactamente a las 10:14:09 horas del día, y tuvo una magnitud de 1.2 grados en la escala de Richter, la cual fue considerada baja, por lo que no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas.

Reportan ligero movimiento en Álvaro Obregón por sismo

Aunque la magnitud fue mínima, el registro de sismos es fundamental para monitorear la actividad sísmica en la Ciudad de México, una zona que históricamente ha sido vulnerable a movimientos telúricos debido a su ubicación geológica y su proximidad a fallas activas.

El SSN detalló en su cuenta oficial de la red social X (anteriormente Twitter) que el sismo se localizó a una profundidad de 1 kilómetro, con coordenadas 19.35 de latitud y -99.20 de longitud, situándose en la zona de Álvaro Obregón, una de las 16 alcaldías que conforman la capital del país.

Algunos vecinos de Álvaro Obregón reportaron haber sentido un ligero movimiento, aunque no hubo alarma ni emergencia declarada. Las autoridades capitalinas y el SSN continúan vigilando la actividad sísmica para garantizar la seguridad de los habitantes.

Álvaro Obregón también tuvo un sismo en el mes de junio

El pasado miércoles 18 de junio, en redes sociales, los usuarios emitieron reportes de la percepción de otro movimiento telúrico. De acuerdo con la plataforma de alerta sísmica temprana, SkyAlert, este sismo local o de alerta sísmica temprana, se detectó aproximadamente a las 09:30:15 horas en la CDMX.

Aparetemente el epicentro de este temblor leve ocurrió en la colonia Alfonso XIII, también de la alcaldía Álvaro Obregón. Este microsismo también se percició en otras alcaldías como Benito Juárez y Coyoacán, según los reportes de los usuarios en la plataforma X (antes Twitter).

Minutos más tarde, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), confirmó que el temblór se localizó en la alcaldía Álvaro Obregón, con una magnitud preliminar de 2.4 en punto de las 09:30:13 horas del 18 de junio.