Eclipse solar 13 de agosto 2025: la verdad detrás del fenómeno que causa revuelo en redes

En las últimas horas, el término “eclipse solar 13 de agosto 2025” ha encendido las búsquedas en internet y las redes sociales. Miles de usuarios han compartido publicaciones sobre un supuesto evento astronómico para este miércoles, pero… ¿realmente ocurrirá un eclipse hoy?

Lo cierto es que este 13 de agosto no habrá un eclipse solar visible en México ni en otras partes del mundo. Sin embargo, la expectación por este tipo de fenómenos está más que justificada: en lo que resta del año y en los próximos, el cielo nos regalará espectáculos que sí valdrá la pena anotar en el calendario.

Los últimos eclipses de 2025

De acuerdo con la NASA, el próximo gran evento será el eclipse lunar total del 7 de septiembre, visible en gran parte del mundo, incluido África, Asia, Europa y Australia. Durante una hora y 22 minutos, la Luna se teñirá de rojo intenso en la llamada Luna de Sangre.

Días después, el 21 de septiembre, ocurrirá el último eclipse del año: un eclipse solar parcial que podrá apreciarse principalmente desde Australia, la Antártida y algunas islas de los océanos Pacífico y Atlántico.

El eclipse más esperado del siglo

Si hoy hay tanta gente buscando sobre eclipses, es porque ya se empieza a hablar de uno de los eventos astronómicos más impresionantes de las próximas décadas:

El 2 de agosto de 2027, cuando se producirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Su duración y la magnitud del oscurecimiento serán tales que atraerán a observadores de todo el mundo.

Aunque no será visible en México. Países como España, Egipto, Arabia Saudita y Yemen estarán en la ruta privilegiada para presenciarlo.

Mientras tanto, agosto aún tiene sorpresas

La lluvia de meteoros Perseidas, el tránsito de Titán sobre Saturno y la mejor época para observar a Mercurio son solo algunos de los fenómenos que acompañarán el mes. Incluso la Nebulosa Dumbbell será visible en cielos oscuros con binoculares.

Así que, aunque hoy no haya eclipse solar, el cielo tiene preparado un menú astronómico para los próximos meses y años que promete superar cualquier tendencia viral.