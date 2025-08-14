¡Más lluvias en la CDMX! Activan Alerta Amarilla en 10 alcaldías este miércoles

La Ciudad de México se encuentra en alerta este miércoles 13 de agosto, tras la activación de una Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en varias demarcaciones.

Este aviso busca prevenir riesgos asociados a encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas o lonas, según se detalla en el informe oficial.

Miércoles cálido en CDMX con lluvias fuertes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un boletín meteorológico que abarca las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan precipitaciones significativas entre las 16:00 y las 22:00 horas.

“Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles”, informaron. El pronóstico indica un día cálido a caluroso, con una temperatura máxima de 25°C en Venustiano Carranza alrededor de las 15:00 horas y una mínima de 14°C al amanecer del jueves, según la SGIRPC.

Se espera un cielo medio nublado a nublado, acompañado de actividad eléctrica y vientos variables de 10 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Además, los gráficos oficiales muestran una curva de temperaturas esperadas para las próximas 24 horas, destacando un descenso tras las lluvias, con una precipitación estimada de 15 a 49 mm. El índice de calidad del aire, medido a las 13:00 horas por el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SEDEMA), se mantiene en un nivel aceptable con 0.3 PM2.5.

Entre las recomendaciones se incluyen retirar basura de coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua y usar paraguas o impermeables al salir. Asimismo, se reporta un estado de Fase 2 para el volcán Popocatépetl, con indicaciones de seguir las indicaciones en caso de emisión de pluma hacia el suroeste.