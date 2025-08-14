¿Se viene el diluvio? Onda tropical 22 azotará México con lluvias, granizo y tormentas eléctricas hoy

En plena temporada de lluvias, México enfrenta nuevamente condiciones meteorológicas que podrían generar afectaciones severas en distintas regiones.

Durante las últimas semanas, fuertes precipitaciones han provocado inundaciones en varios estados, siendo la Ciudad de México (CDMX) una de las más afectadas por anegamientos en calles y viviendas.

Pronóstico del clima para el miércoles 13 de agosto por la onda tropical 22

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que una nueva onda tropical podría agravar la situación.

Se trata de la onda tropical número 22, que, al interactuar con otros sistemas atmosféricos, provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo en gran parte del país, con el pico de actividad previsto para este miércoles 13 de agosto.

El SMN informó que se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el oeste de Campeche; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala; chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California.

Posibles riesgos por tormentas eléctricas y granizo hoy en México

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo de distintos tamaños, aumentando el riesgo de accidentes, daños a infraestructura y cortes de energía, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Comisión Nacional del Agua advierte sobre la posibilidad de inundaciones en zonas bajas, deslaves en áreas montañosas y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Se recomienda a la ciudadanía atender los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y mantener documentos y pertenencias de valor en lugares seguros.