Fui víctima de persecución política de parte de Jaime Rodríguez Calderón: Eduardo Bailey Elizondo

Tras acusar que fue víctima de una persecución política de parte del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y funcionarios de su administración, el priista Eduardo Bailey Elizondo compartió que se decretó inejercicio penal en su caso.

El ex director del Isssteleón fue acusado de un quebranto millonario en contra de ese instituto en el 2017. Se le acusó de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio del estado.

Este lunes, ofreció una rueda de prensa en un conocido hotel de la localidad, en donde destacó que el gobierno del Bronco lejos de buscar a los responsables del fraude prefirió los reflectores políticos y por eso lo acusaron a él.

“Y convertir este asunto en un asunto político, involucrando e inculpando a gente inocente”, señaló.

Remarcó que fue víctima de persecución política y de una injusticia.

Los involucrados

“Este caso del Isssteleón en que me vi involucrado fue un montaje, fue una farsa por parte de quien en su momento fue el Fiscal Anticorrupción Ernesto Canales y los funcionarios que acompañaron en ese sexenio a Jaime Rodríguez Calderón”, estableció.

Citó a los ex directores del Isssteleón, Manuel Vital y Carlos Morales Rizzi, así como el ex secretario de Gobierno, Manuel González.

“Integraron una carpeta judicial llena de falacias y mentiras, todo un montaje y una farsa, promoviendo una acción penal en mi contra de la que tuve que defenderme jurídicamente y que libré en todas las de la ley”, sostuvo.

El ex funcionario dijo que ya analiza interponer denuncias por la vía penal y civil en contra de los ex funcionarios de la administración independiente que le causaron daño moral y económico.

Incluso resaltó que por ir en su contra no se sancionó a los verdaderos responsables del quebranto millonario que ascendió a los 400 millones de pesos.

“¿A quién protegieron, por qué, hubo dinero de por medio? Son algunas de las interrogantes que debieran de contestar el ex gobernador y sus cómplices”, sostuvo.

Cuestionó la calidad moral de todos los ex funcionarios señalados que, dijo, han sido cuestionados por la actual administración de Samuel García.

Añadió que la mafia de Isssteleón que ahora acusa el gobernador emecista es la misma que lo perjudicó en su momento.

Bailey Elizondo compartió que ya ha recibido invitaciones para reintegrarse a la vida política, pero por ahora se está desempeñado en el despacho de su propiedad

“Muchos amigos míos dentro de la política, dentro de la Iniciativa Privada me lo han dicho se necesita gente honesta y verdaderamente a toda prueba, yo les digo una cosa, es increíble que un gobierno y su poder no haya podido conmigo siendo yo un ciudadano ¿por qué no pudo? Porque no tenían los elementos”, destacó.

Puntualizó que está a disposición de la administración actual para aportar pruebas de la “mafia” de Isssteleón que fue la misma que lo acusó sin elementos.