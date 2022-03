El mensaje discriminatorio que hizo enfurecer a Samuel García

Las redes sociales son “la principal arma” del gobernador Samuel García, así lo demostró en los pasados comicios electorales, en donde tuvo una ventaja contundente contra su adversario Adrián de la Garza.

Sin duda, Mariana Rodríguez, su esposa y titular de la dependencia Amar a Nuevo León han sido clave para que el gobierno sea abierto y que existan pocos secretos, ya que constantemente publican stories en redes sociales como Instagram o Facebook de su día a día.

Precisamente el uso de estas herramientas que lo acerca a la ciudadanía le permitió identificar un mensaje descriminatorio que no solo lo hizo sentir rabia, sino cuestionar la forma en que piensan algunos ciudadanos de Nuevo León.

“Hace algunas semanas sentí algo de rabia, estaba consternado porque a raíz del debate de la Línea 5 del Metro hay, qué bueno, algunos grupos de vecinos que se inconformaron y bienvenido el debate y la claridad y participación ciudadana, pero hubo un mensaje muy profundo que me dolió y fue que me llegaron unos whatsapp de unos grupos de vecinos donde algún líder o lideresa le decía en su chat: “no importa que sea subtérranea o elevado, no debemos permitir el metro” y hago enfasis en lo siguiente: “¿Por dónde creen que van a bajar los de San Ángel y la Estanzuela? por nuestra colonia, no debemos dejar que eso pase””, recordó el mandatario.

García Sepúlveda recalcó que el debate en su administración siempre será bienvenido, así como la discusión pública, sobre todo de un proyecto tan importante como si el estado merece o no una nueva línea del Metro y de dónde a dónde debe correr.

“¿Cómo es posible que en 2022 siga habiendo en la sociedad un pensamiento de castas o de ciudadanos de primera y de segunda?...¿cómo debates y argumentas a los vecinos si esa es la lógica? ¿Cómo es posible que siga habiendo esa mentalidad?. Hoy el llamado es a esa reflexión de que en Nuevo León no tiene cuidadanos de primera y segunda, para el gobienro todos son neolonenses y merecen los derechos del mismo piso hacia adelante”, compartió.