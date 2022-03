Pasaron 3 años sin que se compraran patrullas en Nuevo León; ‘No había dinero’, dicen

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo un ‘relanzamiento’ de la policía estatal, Fuerza Civil, con 585 cadetes y 117 patrullas nuevas, de un total de 226 que llegarán en el verano, tras tres años de que no se invirtiera en la compra de nuevos vehículos para la corporación de seguridad de la entidad.

“Está habiendo detenciones muy importantes de quienes están desestabilizando la seguridad en el estado y vamos a invertir en el C5, en los penales, en las patrullas, armamentos, tecnología, trabajar de la mano con Gustavo el fiscal local, Gonzalo el fiscal de la federación y obviamente con el Ejército, Guardia Nacional y Migración.

“Hoy se adquieren 117 (patrullas), soy muy sincero, se batalló mucho, no hay chips, no hay patrullas, aquí afortunadamente se obtuvo un lote de 226 que se va a estar entregando con el paso del tiempo de aquí al verano y con eso llegar al superávit del patrullaje que necesita el estado por parte de la fuerza de reacción”, dio a conocer Samuel García.

El gobernador Samuel García dio inicio al Operativo Metropolitano con la entrega de 117 nuevas patrullas para 585 elementos de Fuerza Civil que saldrán a las calles para cuidar de tu seguridad y la de tu familia. 🚔🚨👮🏻‍♂️ pic.twitter.com/Se1MnCNTJS — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) March 3, 2022

Agregó que a su llegada al ejecutivo estatal hace cuatro meses encontraron las patrullas en talleres, tiradas e inservibles.

“Llegamos y nos encontramos con nuestras pick ups en talleres, tiradas, inservibles, eso no merece Nuevo León y eso no merecen nuestros policías.

“Hoy inicia un patrullaje permanente en todo Nuevo León, pero sobre todo en la zona metropolitana para que en conjunto con el ejército y las policías municipales manden un mensaje de que en Nuevo León no se permite el crimen”, expresó en su mensaje durante el evento de arranque.

Aldo Fasci Zuazua, quien ha sido secretario de seguridad desde finales del 2018 con el exgobernador Jaime Rodríguez y ahora en la administración de Samuel García, comentó que no se habían comprado patrullas antes porque no había dinero.

“Hoy pedimos todo lo que se ocupaba y todo se aprobó, el año pasado no fue así ni el antepasado. El tema es que haya dinero, no es nada más que me den el presupuesto, ¿a quién se lo quitamos?, estaba el tema de la pandemia, etcétera.

“Lo último que vieron fueron las patrullas que entrando yo, eran como 400 y el dron que yo no lo compré, ni las patrullas. Los tres años que yo estuve, casi tres, no había inversión en seguridad porque no había dinero”, contestó al cuestionamiento de por qué no había invertido en patrullas durante los últimos tres años.

#Estados | ¡Se le cruzaron los cables a Samuel García! Confunde al fiscal de NL con Gustavo Adolfo Infante, conductor de espectáculos.

Por @andrearvgr https://t.co/xlw24VDrQB pic.twitter.com/kBUo4KpBUU — Publimetro México (@PublimetroMX) March 3, 2022

‘En Nuevo León, inteligencia. Ni abrazos, ni balazos’, dice Samuel García

A diferencia de las políticas de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador de ‘abrazos, no balazos’, Samuel García dijo que en Nuevo León la delincuencia se combate con inteligencia.

“Vamos a invertir otros cientos de millones de pesos en tecnología para que el C5 vuelva a actualizarse y como dice nuestro fiscal general Gustavo y yo coincido, lo respaldo y estoy orgulloso de su trabajo, aquí en Nuevo León, inteligencia. Ni abrazos, ni balazos”, señaló Samuel.

Asimismo, informó que se buscará conectar el C5 con los C4 municipales, empezando por Monterrey, San Pedro, San Nicolás y Apodaca.

Otra de las inversiones que se harán en materia de seguridad será invertir en los penales de Nuevo León, pues dijo, son de baja seguridad y en ellos hay reos peligrosos.

#Estados | Entre los detenidos se encuentra el Negro, presunto líder de la célula delictiva en la región.

Por @andrearvgr https://t.co/rq9gk9MoVF — Publimetro México (@PublimetroMX) March 3, 2022

El 3 de octubre del 2021 tomó protesta Samuel García como gobernador de Nuevo León y en dicho mes, se registró un incremento en los delitos del fuero común, con 8 mil 144, en comparación a los 7 mil 616 del mes de septiembre.

La cifra siguió en incremento en noviembre, cuando alcanzaron 8 mil 820 delitos del fuero común, mientras que en diciembre se tuvieron 8 mil 788.

Se tuvo una ligera disminución en enero, contabilizando 7 mil 542, aunque en el mismo periodo pero del 2021, hubo 6 mil 375.