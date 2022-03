Nuevo León emitirá extrañamiento a Pemex por sus emisiones nocturnas de contaminantes

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que estarán emitiendo un extrañamiento a la Refinería de Cadereyta, de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la emisión nocturna de contaminantes.

En rueda de prensa, el mandatario del estado, dijo que no le parece justo la batalla que se está librando en contra de la contaminación para que la paraestatal esté realizando esta maniobra.

También te puede interesar:¿En este sexenio? Samuel García confirma Línea 6 del Metro; llegará al centro de Apodaca

“No se vale y no vamos a dejar que si estamos aquí en Nuevo León todos luchando contra la contaminación del medio ambiente; impuestos verdes, industria verde, gobierno pedrera, en la noche como si no tuviéramos la tecnología para ver que contaminan, suban la llama”, dijo.

[ ¿Cómo entretener a tu mascota en casa? ]

Añadió que este lunes, Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente, emitirá el exhorto o extrañamiento a la Refinería.

A cerca del litigio que inició Pemex para no pagar el impuesto verde indicó que la suspensión no les fue otorgada y confía en que no lo ganen.

“Tienen todo el derecho de ampararse como todos los ciudadanos en contra de la reforma verde”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que les negaron la suspensión.

En materia de delitos ambientales es impunidad 100%, no se castigan, no hay procesos abiertos. La mayor parte de la población considera que se debe multar y sancionar a quien contamine.



A las 140 fábricas de Nuevo León que contaminan, se les debe aplicar un impuesto verde. — Samuel García (@samuel_garcias) November 22, 2019

“Estamos seguros de que vamos a ganar el asunto porque esto ya pasó en otros estados como Tamaulipas y Zacatecas”, compartió.

Añadió que el Poder Judicial dijo que el que contamina paga.

“No importa si eres público, privado o Pemex o inclusive el Gobierno del estado”, aseguró.