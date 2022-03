Nuevo León un triste historial; El Bronco segundo ex gobernador del estado en ser recluido en un penal

El Bronco siendo fichado El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue ingresado al Penal de Apodaca

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” se convirtió en el segundo ex gobernador de Nuevo León en ser ingresado a un penal. En su caso está acusado de delitos relacionados con la recolección de firmas para avalar su candidatura independiente a la presidencia de la República.

La investigación que lo puso tras las rejas es derivada de una denuncia que interpuso en el 2018, Samuel García, quien entonces fungía como Senador.

El emecista, quien ahora es gobernador del estado, denunció que el Bronco desvío recursos estatales, ya que horas y días de trabajo, burócratas del estado recolectaban firmas a su favor.

El primer ex mandatario en pisar un penal fue el priista Rodrigo Medina de la Cruz, que en enero del 2017, ingresó al Penal del Topo Chico acusado de peculado y daño al patrimonio estatal.

Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos.#NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas pic.twitter.com/HGLXp84HjH — Samuel García (@samuel_garcias) March 15, 2022

La detención de Medina se derivó de la “Operación Tornado” que entonces impulsó Rodríguez Calderón como flamante mandatario de Nuevo León. El priista solo permaneció 19 horas en el centro penitenciario.

En el caso del Bronco, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) emitió un comunicado en detalló que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, dictada por un juez de control y de juicio oral del estado por su probable participación en hechos con características de delitos electorales.

La detención del ex mandatario neoleonés trascendió desde la mañana y causó gran revuelo. Se dijo que ocurrió en el municipio de General Terán y corrió a cargo de su propia escolta.

La FEDE señaló que el ordenamiento judicial fue cumplimentado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con apoyo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y oficiales de Fuerza Civil.

Por la tarde, el ex jefe del ejecutivo estatal fue llevado a las instalaciones de la AEI para presentarlo ante el Ministerio Público.

A las 15:45 horas arribó al Penal de Apodaca en donde era esperado por un nutrido grupo de representantes de los medios de comunicación. Llegó en un convoy a bordo de un vehículo blanco y policías con escudos antimotines se interpusieron entre los reporteros y los automóviles.

Se alcanzó a ver al ex mandatario con una leve sonrisa que más bien parecía nerviosa.

Los dos vehículos de la Policía Ministerial hicieron alto en la casilla de entrada del centro penitenciario, que precisamente fue remodelado por el Bronco como parte de la reingeniería penitenciaria que operó al final de su sexenio y que llevó a la desaparición del Penal del Topo Chico.

ADELANTA DETENCIÓN

En sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García subió un video en donde señala que su gobierno es incorruptible y “quien la hace, la paga”.

“Quien la hizo, la paga, quien robo, quien desvío recursos públicos a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel. Quien robó o desvío dinero público, los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos, o a sus campañas, van a ir a la cárcel”, sentenció.

El material es de un evento que tuvo el domingo y en el que de cierta manera se anticipaba lo que sucedería, este martes.

Hace meses, el que también tuvo una visión del futuro fue el propio Rodríguez Calderón, quien en la toma de protesta de Luis Donaldo Colosio Riojas bromeó con su detención.

“Tres Fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando, ¡eh! Yo solito me entrego”, dijo en el evento realizado el 30 de septiembre del 2021 en los bajos del Palacio municipal.

CAUSA REACCIÓN

La detención de Rodríguez Calderón no solo causó reacciones en redes sociales en donde de inmediato comenzaron a circular memes al respecto, sino también de parte de los diputados del Congreso local.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, reconoció el combate a la corrupción que se ha emprendido en la entidad.

“Vemos que la FEDE está actuando en coordinación con autoridades estatales y vemos también que a partir de las denuncias presentadas por el hoy gobernador…con el tema de las “broncofirmas” ha rendido frutos”, sostuvo.

También opinó Waldo Fernández, de Morena, quien comentó que todo acto de justicia que le de tranquilidad a la ciudadanía, que acabe con la corrupción siempre es bienvenido.

“Hay que esperar lo que nos informen las autoridades, es un caso muy común estuvo en boga durante mucho tiempo en la opinión pública”, comentó.

Carlos de la Fuente, del PAN, indicó que la FEDE actuó por el tema de la campaña presidencial.

“Hay que entender que entre la detención y la vinculación a proceso hay un procedimiento. Hay que ver como lo van a sustentar y en su momento puede haber una gran cantidad de funcionarios que manifestaron que estuvieron en ese proceso de la campaña presidencial”, dijo