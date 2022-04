En suspenso audiencia del Bronco; Fiscalía Anticorrupción solicita cancelar imputación por caso Ecovía

El agente de Ministerio Público que lleva la investigación en contra del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N” y otros ex funcionarios por el delito de abuso de autoridad envío un oficio al Poder Judicial para solicitar se cancele la audiencia del próximo 8 de abril.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado la audiencia, este miércoles, trascendió que a dos días de la fecha fijada, el Ministerio Público solicitó su cancelación.

Además del ex mandatario estatal también se buscaba imputar al ex secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, Jorge Longoria, ex director de la Agencia Estatal del Transporte y Manuel González Fernández, ex director de Metrorrey.

Trascendió que según el documento que solicitó la cancelación de la diligencia “en este momento no es factible” continuar con la imputación en contra del ex jefe del ejecutivo estatal, así como sus ex colaboradores.

La audiencia estaba programada para el próximo viernes a las 14:00 horas y se tenía previsto que fuera virtual.

Actualmente, El Bronco se encuentra preso en el Penal de Apodaca acusado del delito de uso de aportaciones ilícitas para su campaña a la presidencia de la República en 2018.