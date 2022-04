En Nuevo León reportan desabasto de gasolina

Ciudadanos denunciaron el desabasto de gasolina verde o Magna en las distintas gasolineras de Monterrey y su área metropolitana.

Aseguraron que la situación se registra, desde el fin de semana, en distintos ayuntamientos como Guadalupe, Monterrey, Escobedo y Apodaca.

Durante un recorrido realizado se pudo comprobar que efectivamente, en algunas estaciones de servicios solamente están dispensando gasolina roja o Premium.

“Hasta el momento, no hemos colocado un anuncio de que no hay porque no nos han dado la indicación y también desconocemos porque no han surtido”, dijo el trabajador de una de las gasolineras, quien se negó a identificarse.

Especuló que si se debe a la guerra que libran Rusia y Ucrania; sin embargo, hasta ahora no se les ha dado una versión oficial.

Por su parte, algunos ciudadanos se quejaron no solo del desabasto de la gasolina sino también de los altos precios de los combustibles en general.

“Tenemos gasolina muy cara y dicen que también de mala calidad”, señaló Óscar Pérez Sánchez.

La Secretaría de Hacienda reconoció por medio de un comunicado, emitido el pasado 2 de abril, la escasez de combustible en la región fronteriza lo cual también ya podría estar impactando a estados como Nuevo León.

La dependencia federal informó que la dicha escasez se adjudica a un desbalance entre oferta y demanda por los altos costos del combustible en el mundo y los precios más bajos en México con respecto a Estados Unidos.

Aunque en menor medida también se presentan dificultades en el estado para encontrar la gasolina Premium.

En enero de 2019 se registró un desabasto de gasolina en el estado, que provocó pánico entre la ciudadanía que formó kilométricas filas para llenar los tanques de sus unidades.