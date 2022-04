Ivonne y Saraí, amigas de Debanhi Escobar, afirman que nunca la abandonaron

Las amigas de Debanhi Escobar, Ivonne y Saraí, declararon a Televisa Monterrey que ellas no abandonaron a la joven, además de decir que el trío armó un recorrido para ir a varias fiestas, fue en la última cuando las cosas “se salieron de control” y Debanhi pidió en varias ocasiones que la dejaran sola y hasta les ofreció dinero para hacerlo.

Sarahí relató que la noche del viernes recibió un mensaje de Debanhi para decirle que quería salir, lo que fue aceptado por la joven e invitó a Ivonne para que fuera con ellas, esa fue la primera ocasión que Ivonne y Debanhi se conocieron.

“La primera fiesta estaba a unos 10 minutos de la casa de Debanhi, llegamos a las 10:45 a su casa”, dijo Saraí.

“Estuvimos como una hora y media en esa fiesta, que fue en casa de uno de sus amigos, después nos dijo que se aburrió, me mandó la ubicación de la otra fiesta, pedí el Didi y llegamos, pero ya no entramos porque ya no se escuchaba nada”, añadió Ivonne.

Debanhi Escobar: amigas afirman que no abandonaron a la joven Foto: Especial

De acuerdo con las jóvenes, Debanhí se bajó y le llamó a otra amiga para saber qué había pasado con la fiesta, pero nunca le contestó, regresó al taxi y dijo que tenía la ubicación de otra reunión, el mismo conductor se ofreció a llevarlas y cambió el destino dentro de la aplicación.

Esto ocurrió poco después de la medianoche, las tres llegaron a una tercera fiesta en unas quintas, ahí se contactaron con un grupo de jóvenes que les dijeron que la fiesta ahí también se había acabado, pero les dijeron que sabían de otra reunión y fueron de San Nicolás a Escobedo.

Ivonne le preguntó al conductor sobre la hora a la que terminaba de trabajar, pues ante la inseguridad que hay en el país, consideró que era mejor llamarle por teléfono, sin usar la aplicación, para pedirle de nuevo un servicio a él en lugar de solicitar otro, además de afirmar que el chofer nunca las agredió o acosó.

Fue en la tercera fiesta cuando, a decir de ellas y lo que han declarado, las cosas se salieron de control, ya que tras tomar algunas bebidas, presuntamente la joven perdió noción de la realidad.

Debanhi Escobar: amigas afirman que no abandonaron a la joven Foto: Especial

Las amigas de Debanhi explicaron que en la quinta unas personas querían llevársela, aparentemente la llevarían a su casa porque había tomado mucho, pero Ivonne y Saraí se opusieron porque ellas la iban a llevar a su casa, además de que a las otras personas no las conocían.

“Debanhi se mete al baño, no quiere salir, se pone necia, nos dice que la dejemos en paz, que nos daba dinero si la dejábamos, sale corriendo a la alberca, la detengo, empieza a manotear, me hago para atrás, se echa a correr de nuevo, intento calmarla, se va corriendo a fuera de la quinta, vamos tras ella, no sabíamos qué hacer porque nunca se había puesto así, en las veces pasadas que salí con ella no se había puesto así, esto se estaba saliendo de control”, relató Saraí.

Ivonne dijo que eso fue cerca de las 4 de la mañana, por lo que llamó al conductor que las había llevado a los otros puntos; cuando llegó, Debanhi, se subió al coche y azoto la puerta, las otras dos muchachas la dejaron a bordo y le dijeron al chofer que les avisara cuando llegara a su casa, además de que rastrearían el viaje, pero el recorrido se hizo fuera de la aplicación.

También mostraron una hoja del registro de las llamadas que hicieron en la madrigada al papá de Debanhi Escobar, Mario Esacobar, entre las 4 y 4:30 de la mañana.



— “Me duele lo que pasó, por la convivencia, me duele por todo lo que también estoy afrontando y lo siento mucho”, dijo Saraí.



— “Siento mucho lo que está pasando la familia, es grave lo que pasó, nosotros la estuvimos ayudando hasta donde se dejó, nosotros intentamos ayudarla, pero ella nunca quiso acceder, todos piensan que la dejamos a su suerte, pero ella no quiso”, dijo Ivonne.

La entrevista completa se puede ver aquí: