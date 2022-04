Papá de Debanhi Escobar ha recibido amenazas de muerte; confiesa no tener miedo

A pesar de que confesó que ha recibido amenazas en su contra, el papá de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar, aseguró que no tiene miedo con tal de llegar a la verdad sobre la muerte de su hija.

El cuerpo de la joven fue encontrado, hace una semana, en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla tras haber permanecido 13 días desaparecida luego de que acudió a una fiesta en una quinta.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte”, señaló.

El profesor Escobar arribó esta tarde a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios en donde ofreció una breve entrevista en la que indicó que desconoce de parte de quién vienen las amenazas hacia su persona.

“Quién no sé, pero no tengo miedo, gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar, no me interesa. El cajón ya esta ahí, ya tengo los tres lugares”, aseguró.

Debanhi Susana fue sepultada en el panteón de Laguna de Labradores, en Galeana, el sábado pasado.

Escobar aseveró que a pesar de las amenazas de muerte no tiene miedo.

“¿Me ven con miedo?, ¿Me ven con miedo? No tengo miedo”, dijo.

La vía por la que le han hecho llegar las amenazas es a través de llamadas.

“Tengo muchas llamadas”, reveló.