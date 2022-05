Compañero de Debanhi Escobar asegura que motel Nueva Castilla oculta información

Durante una entrevista con el youtuber Oxlack Investigador, un joven que se identificó como compañero de Debanhi Escobar, dijo que el motel Nueva Castilla oculta información sobre la muerte de la estudiante de 18 años.

Hace casi dos semanas se encontró el cuerpo dentro de una cisterna del motel, sitio que fue cateado días antes sin que se encontraran señales de su presencia.

“El estudiante cree que Debanhi estuvo mas días viva, pues asegura que el motel y la quinta estaban directamente conectados y con antecedentes de trata de blancas. A esto adjudica el hecho de que las autoridades no querían buscar tanto en el lugar, no solo por protección del asesino de la víctima, si no por miedo a encontrar mas casos de homicidios”, dio a conocer Info 7.

También dijo que Debanhi no estaba en temas de drogas, pero sí pudo relacionarse con “malas compañías”, además de que las muchachas que la acompañaron a las fiestas tenía poco tiempo de conocerlas, a una incluso la conoció el día de su desaparición.