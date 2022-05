(Entrevista) “Jaime es como un juguete para el gobernador”: Adalina Dávalos, esposa del Bronco

"Jaime es como un juguete para el gobernador": Adalina Dávalos esposa del Bronco

El 15 de marzo cambió la vida para Adalina Dávalos y sus hijos, tras la detención del exgobernador Jaime Heliodoro “N”. Como familia continuaron entre los reflectores pero desde un escenario muy diferente, en donde la exprimera dama cuestiona la justicia para este caso, además, exige que el gobierno estatal saque las manos del asunto.

De visita en Publimetro, Dávalos se dijo molesta por la postura que han tomado las autoridades, en particular el gobernador Samuel García y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín; por otra parte, confía en que el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero lleve el caso de manera adecuada, sin “tanto manoseo”.

¿Qué la trae a la CDMX este jueves?

— Hoy me trajo la posibilidad de que pudiera yo presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se la hice saber a la maestra Rosario (Piedra Ibarra) con la intención de que intervengan. Sí nos atendió, fue una reunión muy breve donde dimos a conocer lo que traíamos en el oficio y sobre lo complicado que ha sido llevar esto como esposa y madre, lo que hemos vivido en estos casi dos meses.

¿Qué violaciones a los Derechos Humanos puede puntualizar?

— A él no se le ha dado la posibilidad de estar en un proceso en libertad, tiene una prisión preventiva que no lo amerita, aún así, con las dos carpetas que se le están señalando. Una de las manifestaciones que hago es la exposición ante los medios y lo que la autoridad penitenciaria permitió que esas fotos y videos fueran expuestos al público, filtrarlos por los mismos policías.

¿Tienen tranquilidad que el caso lo lleve un juez estatal?

— No habíamos tenido tranquilidad desde el momento de las audiencias, cuando lo vinculan, después de la vinculación (el juez) dice ser incompetente y de ahí regresa al estado.

Jaime está en un limbo jurídico, no hay quién determine cuál es el proceso de Jaime. Hoy hemos tenido la complicación para que Jaime sea atendido en un hospital, ya que no hay un juez que lleve el caso.

¿Ven avances?

— Al contrario, creo que ha sido muy lento porque en dos meses no hay quien tenga una resolución para dar atención a las dos carpetas. Hoy puedo decir que puedo confiar en que la autoridad, en este caso el fiscal, va a llevar el proceso como debe de ser, no va a permitir que nadie se meta en ningún proceso que tenga que ver con la fiscalía, eso me da la tranquilidad de que el gobernador no va a tener mano en la carpeta de Jaime .

¿Hay acercamiento con el presidente AMLO que este viernes visita NL?

— Hace días mi hija Valentina y yo escribimos una carta y se la hicimos llegar al presidente, después Jaime también le hizo una carta, la recibieron y nos dio cita el secretario de Gobernación. El presidente está enterado de las dos carpetas de Jaime y del proceso que vivimos como familia.

¿Esto lo interpreta como una cortina de humo?

— Mi hija de 14 años, Valentina, le decía ‘señor presidente, confío en usted, no permita que mi papá sea la distracción de los problemas que hay en Nuevo León como los feminicidios, desapariciones...

En estos 60 días el tema principal para el gobernador, es evidente que es Jaime.

Te puede interesar: “Pido justicia, Jaime es un preso político”: clama Adalina Dávalos, esposa de El Bronco

Desde 2018 se le acusaba al Bronco, ¿qué lectura le dan al revivir esto?

— El gobernador dijo que gracias a él el Bronco estaba en la cárcel, pero cuando detienen a Jaime pensaban que era por las Broncofirmas, que fue la denuncia que hizo hace cuatro años, pero después nos damos cuenta que no fue por eso sino por un delito que ni siquiera el gobernador está involucrado.

El gobernador no lo metió a la cárcel porque el proceso no lo inició él. Es un proceso federal, no debiera un juez estatal presentar a Jaime a una audiencia cuando no era del ámbito local.

¿Cómo se encuentra el ingeniero de salud?

— Esperemos que no tenga cáncer de colón. Hoy Jaime presenta un estado delicado. Mi molestia y enojo e impotencia es hacia la secretaria de Salud por haberse manifestado como vocera del área penitenciaria, a decir que Jaime estaba bien de salud y podía regresar al penal.

¿Cómo se le trata a Jaime en el penal?

— No se le ha respetado la presunción de inocencia, el mismo gobernador lo señala como un preso, alguien peligroso . En donde se encuentra es un área muy observada. Tiene un aislamiento pero no de lujos ni de privilegios, al contrario, está super vigilado como Big Brother.

Siento, por la reacción del mismo gobernador, que Jaime es como su juguete. Es como el niño que trae un juguete nuevo, de un videojuego, que está supervigilado las 24 horas. — Adalina Dávalos

No hay privacidad, ni en el hospital, hay dos personas adentro de la habitación, ni siquiera podemos llorar, platicar sin sentirnos con la libertad de expresarnos como familia. No es un delincuente, no es una persona de alto riesgo para estar con ese exceso de seguridad.

¿Adalina Dávalos cree en la justicia?

— Hasta el día de hoy no la creo, a 60 días Jaime no ha tenido un proceso claro o transparente. Voy a creer en la justicia cuando Jaime tenga un proceso apegado a la ley y transparente, sin intermediarios y sin que esté manoseado por nadie.

Vimos la carta de la hija del Bronco, donde pedía le devolvieran su dinero incautado de las cajas de seguridad del rancho...

— No nos han dado acceso a las carpetas de los cateos, no sabía a cuáles dos cajas de seguridad se referían pero hicieron una alerta muy grande. Cuando le pregunté a Jaime por una segunda caja, me dijo que era la de Victoria, su alcancía, ella no se la trajo del rancho y ella hizo una carta donde le dice:

‘Señor fiscal por qué se lleva mi dinero si yo lo hice, aquí están mis fotos y videos (como evidencia)’ — Carta de Victoria, hija del Bronco, a las autoridades de Nuevo León

¿Coincide lo que mencionan las autoridades con lo que incautaron?

— La parte de lo de Victoria sí, hay cosas que no podría confirmarlas porque no hemos tenido acceso a la carpeta, algo en su momento tendremos que justificar y aclarar.

¿Ve libre al Bronco?

— Veo al Bronco libre, en libertad de seguir defendiéndose. Es evidente que cuando uno deja la función siempre hay señalamientos. Nunca hemos dicho que no vamos a dar la cara. Hoy nos hemos unido más como familia.

Cuando termina el sexenio del Bronco surgen rumores de ustedes como pareja, ¿había aún planes juntos, porque la vemos activamente en la defensa?

— La situación familiar es muy personal, muy privada pero lo voy a decir, yo traté después del día 3 de hacer una vida normal, desde el 2009 mis hijos no saben qué es ser un niño normal, como un ciudadano normal.

La razón por la que hoy alzo la voz y que defienda a Jaime son mis hijos, el amor por mis cuatro hijos. Prometí que haría todo lo que estuviera en mis manos para ver a su papá disfrutando a sus hijos y a sus nietos.

El exgobernador decía que cuando terminara la pandemia se pondría “un pedón”, ¿cuando salga del penal será?

— Creo que no lo podrá hacer porque esperemos que no tenga cáncer y hoy debe de decir que su salud es principal porque sin ella no podrá disfrutar a sus hijos o trabajar. Eso ya lo haremos mucho después.

Puedes leer: Así luce Adalina Dávalos, la esposa del Bronco, tras su radical cambio de físico