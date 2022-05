Monterrey busca frenar el acoso sexual y los robos en el transporte público

Ante el acoso sexual que sufren las mujeres en el transporte público y los robos a usuario, el municipio de Monterrey realiza el operativo “Transporte Seguro”.

El operativo es ejecutado por elementos de la Secretaría y Protección Ciudadana municipal que tienen la tarea de realizar acciones preventivas para evitar estas dos problemáticas: el acoso sexual y los robos.

En el cruce de Pino Suárez, entre Aramberri y Washington, frente a la Alameda Mariano Escobedo, arrancó este operativo, al filo de las 06:00 horas de este lunes.

Los oficiales de la corporación abordaron las unidades y explicaron que el programa será aleatorio e itinerante.

En el caso de la prevención del acoso sexual, los oficiales dialogan con los choferes y los usuarios de las unidades de transporte para verificar si no existe una queja o problema hacia alguna persona.

Además, del poner en marcha estas acciones, la Policía de Monterrey emitió una serie de recomendaciones para los usuarios del transporte público como: no portar artículos de valor, no dormirse en el trayecto de su viaje, mantenerse atentos a cualquier situación y no portar el celular en la bolsa trasera del pantalón.

En el caso de acoso se recomienda a la víctima pedir apoyo al conductor o a los pasajeros, así como solicitar auxilio al 911.