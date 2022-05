Congreso de Nuevo León busca autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica

La Comisión de Puntos Constitucionales votará mañana quitar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) al estado bajo la premisa de que la autonomía es fundamental para evitar que se utilice con fines políticos.

También te puede interesar: Con una inversión de 6.5 mdp rehabilitan los bajos del puente Gonzalitos en Monterrey

Así lo planteó el diputado Waldo Fernández, quien es el promovente de la iniciativa, que también contempla unificar la UIFE de Nuevo León con la de la Fiscalía General de Justicia del estado.

[ Promociones en vinos y licores en este Hot Sale ]

“En el caso concreto de la Unidad de Inteligencia Financiera que tiene el estado de Nuevo León, hay un asunto técnico que es lo que me preocupa a mí, tenemos dos unidades de inteligencia Financiera, una la que tiene el gobierno del estado y otra la que tiene la Fiscalía”, explicó.

Dijo que en ese sentido se está hablando de dos presupuestos que se ejercen para un mismo fin.

“Como si tuviéramos suficiente dinero o ese presupuesto en vez debería de utilizarse en el Metro en vez de aumentar las tarifas”, añadió.

Haciendo Comunidad con Waldo Fernández y Lalo Husseini. Acompáñanos en el debate diario y déjanos tus preguntas y opiniones en comentarios. https://t.co/7dJZsJuVK5 — Waldo Fernández (@FdzWaldo) May 23, 2022

Comentó que otro problema es que la Unidad del Gobierno ha comenzado a tener sesgos de carácter político.

“Me preocupa que he recibido quejas de ciudadanos que dicen: participé en un concurso y presenté un proceso contra el concurso y me cae la Unidad, presenté un amparo y me cae la Unidad, aguas, las instituciones no son para perseguir ciudadanos”, expuso.

Añadió que también le llama la atención que la Unidad de Inteligencia del Gobierno no tiene la capacidad de consignar o vincular, pero tienen las llaves de la información del SAT (Servicio de Administración Tributaria).

“Y la Unidad de Inteligencia de Inteligencia de la Fiscalía, que es la que puede vincular no tiene la información de las llaves. Entonces cuando se presenta esta iniciativa realmente se hace pensando en lo mejor para el pueblo de Nuevo León”, estableció.

La otra propuesta que está planteando es que el Sistema Tributario sea autónomo.

“Para que también no estemos en está dinámica de que si los impuestos verdes un día los subo, los bajo, los quito, los pongo. Hay que darle certeza al ciudadano”, comentó.

Resaltó que su preocupación de fondo tiene que ver con situaciones que están pasando en el estado por eso realizó estos planteamientos.

La reforma que plantea el legislador de Morena contempla que la UIFE sea un organismo autónomo y que los diputados designen a su titular, quien estará en el cargo por siete años.

El diputado sostuvo que se le hace raro que se consideré por fin una de las 47 iniciativas que ha presentado, pero dijo que esto se debe a un rompimiento del MC-PRIAN.

A detalle:

La Unidad de Inteligencia Financiera será un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio

Su titular será designado por el Poder Legislativo en los términos que establezca la ley y durará siete años

Los recursos económicos y materiales que integran la UIFE formarán parte de la nueva UIFE y el personal adscrito también pasará a la misma con los mismos términos en los que hayan sido contratado.

¿Diputado cuál será el principal beneficio de tener una Unidad de Inteligencia autónoma?

“Lo primero es generar certidumbre en los ciudadanos y ciudadanas respecto al trabajo que se hace en esta Unidad de Inteligencia, el otro tema es que hay dos en Nuevo León, la Fiscalía tiene una, pero no tiene la información, el acceso a las llaves y la de la Secretaría de Finanzas tiene otro, pero ellos no pueden vincular a proceso”

¿Operaría una homologación?

“La idea sería poner una sola estructura para que no se dupliquen funciones ya que de por si el presupuesto es limitado y con estas dobles funciones no tiene ningún sentido”.

¿A qué otros temas abonaría?

“Una tercera parte que viene ahí y no se habla mucho es la lucha anticorrupción, es importante que todas estas unidades son autofinanciables porque del dinero que congelan generan mucho más dinero para el erario que lo que cuesta. Entonces me parece que en la lucha contra la corrupción también hay que hablar de la posibilidad de la recaudación fiscal”.