Con minitinacos en sus curules, diputados de NL protestan por la falta de agua en NL

De nueva cuenta los diputados del PAN la volvieron a hacer con sus reclamos al gobierno estatal, pero en esta ocasión colocaron en sus curules unos botes con forma de minitinacos para protestar por la falta de agua ante el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

El funcionario estatal acudió este miércoles a comparecer ante el Legislativo para explicar la situación actual de la sequía, así como las acciones que está realizando la dependencia a su cargo.

Sin embargo, previo al ingreso de Barragán a la sala de sesiones, los diputados albiazules colocaron los “tinaquitos” para denunciar la falta de agua que sufre Monterrey y su zona metropolitana.

Los reproches de los panistas no fueron los únicos ya que los legisladores de Morena colocaron cárteles con leyendas como “Del dinero no sale agua… ya no nos exprimas Samuel”.

Por su parte, el titular de Agua y Drenaje mencionó que desde el 4 de octubre que tomó la dirección del organismo arrancó el plan para enfrentar la problemática del desabasto de agua con una visión a largo plazo.

Dijo que hay un plan emergente para solucionar la crisis inmediata, pero también una visión para garantizar el abasto hasta el 2050.

“El agua no se puede planear de un día para otro, las soluciones hídricas para el estado se tienen que hacer por lo menos con dos o tres años de anticipación porque eso es lo que toman las obras”, apuntó.

Añadió que lo que se está realizando en este momento son las obras urgentes, pero también garantizar que Nuevo León, específicamente, la zona metropolitana no vuelva a padecer una crisis de esta naturaleza.

“En el corto plazo lo que hemos llevado a cabo son una serie de acciones que llamamos emergentes, que es la perforación de pozos someros”, expuso.

Recordó que el gobierno emecista recibió La Presa Cerro Prieto y La Boca en un estado lamentable.

“La primera acción que se tomó fue reducir la extracción para que nos duren”, sostuvo.

Agregó que los pozos someros están destinados a mitigar la pérdida de agua estas dos presas.

“Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí, con los pozos someros seguramente vamos a lograr salvar lo más difícil de la crisis de este verano, pero el siguiente paso es la construcción de pozos profundos que ya iniciamos, pero tardan 10 meses”, apuntó sobre el diagnóstico del panorama actual.