Liliana denuncia intento de feminicidio y exige justicia a las autoridades de NL

Liliana Fernández pasó un mes internada en terapia intensiva luego de sufrir un intento de feminicidio en el que los tres agresores la secuestraron, la golpearon, abusaron sexualmente de ella y la quemaron viva en Nuevo León.

A casi tres meses de los hechos, los presuntos responsables, por lo que Liliana decidió realizar una denuncia pública a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Ofrecen 1 millón de pesos de recompensa por feminicidas de María de Jesús, estudiante del IPN

¿Qué le pasó a Liliana Fernández en Nuevo León?

La vida de Liliana, de 23 años, cambió por completo el 26 de marzo pasado, cuando tres sujetos la privaron de su libertad, para comenzar a golpearla y luego abusar sexualmente de ella y quemar su 30% de su cuerpo.

“Fueron tres personas del municipio de Salinas y no han hecho nada por atraparlos, ya di direcciones, ya declaré y no hicieron nada…”, contó Liliana en redes sociales.

Siendo madre de cuatro hijos, sobrevivió a las agresiones y permaneció durante cuatro semanas en terapia intensiva y como parte de la denuncia que realizó en redes sociales, aseguró que sus agresores son taxistas del municipio de Salinas, en Nuevo León.

La mujer denunció que las autoridades locales no le brindaron el apoyo correspondiente para detener a sus agresores, sugiriéndole que huya para protegerse por si la quieren volver a agredir por haber denunciado.

Liliana comenta que al despertar un día después del ataque y verse cómo era antes y después fue algo muy difícil, que no tiene dinero y que la falta de atención de las autoridades la hace sentir peor.

Como víctima de intento de feminicidio, Liliana requiere de atención psicológica urgente, por lo que ha pedido ayuda en redes sociales a quien quiera donar a su causa e incluso, solicitó la intervención del gobernador Samuel García, quien hasta el momento no ha respondido directamente.

“Que alguien me ayude, que siento que no voy a aguantar mucho, que las autoridades hagan algo con esos señores. No quiero que sigan haciendo lo mismo…”, dijo.

La Fiscalía del Estado aseguró, “daremos seguimiento puntual a este caso, como en todos aquellos que refieren una violencia de género”.

Hemos tenido conocimiento por medio de redes sociales de una nueva versión de hechos, que señala privación de libertad, ataque sexual y agresión física. En este momento se está atendiendo a la víctima en cuanto su salud física, mental y sus nuevas declaraciones. 4/5 — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) June 21, 2022

¿Cómo ayudar a Liliana Fernández?

Asociaciones y grupos contra la violencia de género se han unido para donar a Liliana a través de un número de tarjeta Bancoppel, a nombre de Adolfo Flores. Así, Liliana podrá tener dinero para comprar medicamentos, comida o continuar con su tratamiento psicológico.