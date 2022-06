El Motel Nueva Castilla, cateado otra vez por nueva información del caso que llegó por redes

Al arribar al Motel Nueva Castilla para un nuevo cateo al inmueble, el papá de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar, lanzó un llamado a la ciudadanía para que aporte toda la información que tenga y que no se quedé en una denuncia anónima.

Aclaró que este nuevo cateo se desprende de información que le ha llegado a través de redes sociales por lo que se realizarán diligencias que no se habían practicado. Se abarcarán todos los espacios del Motel, entre ellos, las recámaras y el área de cisternas.

“Mucha gente que dice que vio algo, le pido a esa gente como padre, que ellos pueden estar en mi lugar y que no nada más me digan es que yo vi, yo supe esto, yo estuve ahí, quiero que me ayuden y no tengan miedo, que digan la verdad”, dijo.

Pidió empatía en este caso porque confesó “que se siente muy feo” lo que está viviendo.

“Les digo, hay testigos que se pueden proteger, toda esa gente que vio algo, que sabe algo porque últimamente me ha llegado información, pero queremos que esté dentro de la carpeta porque puede ser uno de ustedes, puede ser su familia. Ya no queremos que pase nada de esto, exijo, les pido, les suplicó que si tienen información hablen y digan la verdad”, mencionó.

A esas personas anónimas que hablan de lo que le pasó a Debanhi les pidió que acerquen a la Fiscalía y recordó que existe la figura de testigos protegidos.

Insistió que la nueva inspección al Motel forma parte de indagatorias que no se habían realizado.

“Se van a hacer cosas diferentes que no se han hecho. En toda el área, vamos a buscar indicios”, expuso.

Adelantó que este jueves se pedirá la exhumación del cadáver de su hija, quien se encuentra sepultada en el municipio de Galeana.

El cateo en el inmueble, ubicado sobre la carretera a Laredo, comenzó al filo de las 16:00 horas.

El padre de Debanhi insistió en que su hija fue golpeada y asesinada, pero le tocará deslindar a los peritos si hubo algo más.

¿Qué información valiosa aportó El Jaguar al caso Debanhi?

Sobre Gustavo Soto, señalado como “El Jaguar”, quien se presentó en la Fiscalía como testigo del caso dijo que no aportó nada a la carpeta.

“La verdad lo que fue a decir a la Fiscalía yo pensé que iba a aportar a la carpeta de investigación en lo que yo vi no aportó nada y bueno las líneas se siguen investigando es todo lo que te puedo decir. Él fue como testigo y tiene todo el derecho, sí hay necesidad de que la Fiscalía lo mande llamar a él o a cualquier otra persona, pero ya como un presunto lo determinará la Fiscalía no yo”, explicó.

Sin embargo, expuso que se siguen investigando todas las líneas porque no se ha cerrado nada.

“Me sigue llegando información a las redes sociales y con base en las carpetas y eso nosotros vamos a tratar de deslindar algunas cosas que por ahí tenemos”, mencionó.

Escobar no detalló los indicios que buscan en la nueva inspección por la secrecía del caso.

La carpeta del caso Debanhi, compartió su padre, que lleva 12 tomos y continúan las investigaciones.

“Porque en base a los tomos que se han analizado seguimos sacando información”, concluyó.

Debanhi Susana desapareció el 9 de abril tras asistir a una fiesta en una quinta de Escobedo y 13 días después fue hallada muerta en la cisterna del referido Motel Nueva Castilla.